معاون امداد و نجات هلالاحمر قزوین خبر داد؛
تکمیل 2 فاز مرکز ملی امداد و نجات انجیلاق با هزینه کرد 150 میلیاردی
معاون امداد و نجات هلالاحمر استان قزوین از تکمیل 2 فاز از 3 فاز طرح احداث مرکز ملی امداد و نجات انجیلاق خبر داد و گفت: برای ساختن پایگاه ملی پایگاه دو منظوره امداد و نجات انجیلاق که حدود 1500 متر مربع زیربنا دارد، تاکنون 150 میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، غلامرضا دوستی عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان با بیان اینکه همکاران حوزه معاونت امداد و نجات به صورت 100 درصد در پایگاه ملی انجیلاق مستقر شدهاند، گفت: علاوه بر مرکز هماهنگی عملیات (EOC) در پایگاه امدادی جنب بیمارستان قدس، یک مرکز دیسپچ دیگر نیز در پایگاه انجیلاق راهاندازی کردهایم.
وی اضافه کرد: تلفن 112 همراه با سیستم بیسیم که پاسخگوی ندای امداد است و تمامی نقاط شهرستان و پایگاههای استان را پوشش میدهد، در این محل مستقر شده است.
معاون امداد و نجات هلالاحمر قزوین با اشاره به توسعه زیرساختها خاطرنشان کرد: سوله انبار امدادی با تجهیزات جدیدی که از تهران تحویل گرفتهایم، تکمیل و تمامی انبارهای امدادی به پایگاه پشتیبانی امداد و نجات انجیلاق منتقل شدهاند.
دوستی افزود: پروژه ملی پایگاه دو منظوره امداد و نجات انجیلاق که از سال 99 آغاز و در سال 1403 به بهرهبرداری رسیده، حدود 1500 متر مربع زیربنا دارد و حدود 44 میلیارد تومان صرف ساخت ساختمان اداری آن شده است.
وی با بیان اینکه این پایگاه به عنوان معین استان تهران در حوادث غیرمترقبه معرفی شده است، گفت: مرحله بعدی توسعه این پایگاه، محوطهسازی و تکمیل ساخت سولهها است که با تخصیص بودجه سال آینده انجام خواهد شد.
معاون امداد و نجات هلالاحمر قزوین در تشریح طرح نهایی این پایگاه ادامه داد: در فازهای آینده، ایجاد هشت سوله انبار امدادی، مرکز نگهداری سگهای تجسس، بخش آموزشی برای نجاتگران، و پارکینگ خودروهای سبک و سنگین و پد بالگرد پیشبینی شده است.
دوستی به وضعیت پایگاههای جادهای نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در محور قزوین به رشت، چهار پایگاه شامل دو پایگاه در جاده قدیم و دو پایگاه در اتوبان فعال هستند. علاوه بر این، دو پایگاه امداد و نجات جادهای جدید نیز در محورهای قزوین-بویینزهرا و قزوین-تنکابن در دست پیگیری و احداث است.
وی در پایان با جمعبندی تعداد پایگاهها اعلام کرد: با احتساب 16 پایگاه جادهای، پایگاه کوهستان، مرکز امداد هوایی و پایگاههای جدید، در مجموع 20 پایگاه عملیاتی امداد و نجات در استان داریم.