آزادی یک زندانی با 32 میلیارد تومان بدهی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، فرهاد بهرامی در تشریح این خبر گفت: در این پرونده شاکی با گذشت و رضایت مبلغ 310 میلیارد ریال نقش مؤثری در فرایند آزادی ایفا کرد و مبلغ 4 میلیارد ریال کمک بلاعوض و 6 میلیارد ریال نیز تسهیلات از سوی ستاد دیه و خیرین پرداخت شد؛ تا این زندانی پس از تحمل حبس طولانی به آغوش خانواده خود بازگردد.

وی با قدردانی از اقدام پسندیده شاکی و حمایت خیرین گفت: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه افراد سالخورده، نیازمند همدلی و مشارکت اجتماعی است. فرهنگ گذشت و کمک‌های خیرخواهانه، ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، امید را به خانواده‌های چشم‌انتظار بازمی‌گرداند.

