مدیرکل زندان‌های استان قزوین خبر داد؛

آزادی یک زندانی با 32 میلیارد تومان بدهی در قزوین

آزادی یک زندانی با 32 میلیارد تومان بدهی در قزوین
مدیر کل زندان های و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین از آزادی زندانی 67 ساله که به دلیل اختلافات ملکی و عدم توان پرداخت بدهی مالی به مبلغ 320 میلیارد ریال در زندان مرکزی قزوین تحمل حبس می‌کرد، خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، فرهاد بهرامی در تشریح این خبر گفت: در این پرونده شاکی با گذشت و رضایت  مبلغ 310 میلیارد ریال نقش مؤثری در فرایند آزادی ایفا کرد و مبلغ 4 میلیارد ریال کمک بلاعوض و 6 میلیارد ریال نیز تسهیلات از سوی ستاد دیه و خیرین پرداخت شد؛ تا این زندانی پس از تحمل حبس طولانی به آغوش خانواده خود بازگردد.

وی با قدردانی از اقدام پسندیده شاکی و حمایت خیرین گفت: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه افراد سالخورده، نیازمند همدلی و مشارکت اجتماعی است. فرهنگ گذشت و کمک‌های خیرخواهانه، ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، امید را به خانواده‌های چشم‌انتظار بازمی‌گرداند.

