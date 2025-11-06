خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صمت استان قزوین خبر داد؛

85 واحد صنعتی در استان قزوین مشکل تعهدات ارزی دارند

مدیرکل صمت استان قزوین گفت: 85 واحد در استان قزوین مشکل تعهدات ارزی دارند و 62 مورد با حضور دکتر مقیمی معاون وزیر صمت و معین استان بررسی شده و در مرحله تصمیم‌گیری است.

به گزارش ایلنا از قزوین،    محسن رستمی در تشریح این خبر گفت:  تاکنون 60 جلسه تخصصی برای رفع موانع تولید استان برگزار شده و 429 مصوبه داشتیم که 394 مصوبه اجرا شده و یا در دست اجراست و 35 مصوبه باقیمانده و بیش از 90 درصد عملیاتی و اجرایی شده است.

وی گفت: 62 مصوبه در امور مالیاتی، 21 مورد در زیرساختها، 118 مورد در حوزه آب، برق، گاز و انرژی، بیست مورد مواد اولیه، گمرک 9 مورد، محیط زیست شش مورد، بانک‌ها 80 مورد، صنعت و معدن 5 مورد. حقوقی 5 مورد و سایر 73 مورد است.

