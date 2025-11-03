تمهیدات ترافیکی 13 آبان در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ سیدعلی آسیایی در تشریح این خبر گفت: به منظور برگزاری مراسم راهپیمایی 13 آبان روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز محدودیت‌های ترافیکی در مسیر راهپیمایی از ساعت 8 صبح به شرح ذیل اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسیر راهپیمایی از میدان میرعماد به سمت خیابان نادری ،پل 7 دی و در پایان میدان آزادی(سبزه میدان) خواهدبود افزود: شهروندان برای سهولت در رفت و آمد از خیابان های سعدی،فردوسی،بوعلی،خیام و دیگر خیابان ها به عنوان مسیرهای جایگزین در زمان برگزاری مراسم راه پیمایی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور استان قزوین از شهروندان درخواست کرد ضمن همکاری با کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی از توقف و پارک خودروهای شخصی در محل‌های اعلامی اجرای محدودیت‌ خودداری کرده و هنگام رانندگی با توجه به تردد عابرین از عرض راه با توجه کافی به جلو و سرعت مطمئن برانند.

