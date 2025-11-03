خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راهور استان خبر داد؛

تمهیدات ترافیکی 13 آبان در قزوین

تمهیدات ترافیکی 13 آبان در قزوین
کد خبر : 1708910
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: در راستای برقراری نظم و امنیت ترافیکی و تسهیل تردد شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی 13آبان تمهیدات ترافیکی اعمال می شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ سیدعلی آسیایی در تشریح این خبر گفت: به منظور برگزاری مراسم راهپیمایی 13 آبان  روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز محدودیت‌های ترافیکی در مسیر راهپیمایی از ساعت 8 صبح به شرح ذیل اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسیر راهپیمایی از میدان میرعماد به سمت خیابان نادری ،پل 7 دی  و در پایان میدان آزادی(سبزه میدان) خواهدبود افزود: شهروندان برای سهولت در رفت و آمد از خیابان های سعدی،فردوسی،بوعلی،خیام و دیگر خیابان ها به  عنوان مسیرهای جایگزین در زمان برگزاری مراسم راه پیمایی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور استان قزوین از شهروندان درخواست کرد ضمن همکاری با کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی از توقف و پارک خودروهای شخصی در محل‌های اعلامی اجرای محدودیت‌ خودداری کرده و هنگام رانندگی با توجه به تردد عابرین از عرض راه با توجه کافی به جلو و سرعت مطمئن برانند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ