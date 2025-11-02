به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در آیین تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان استان قزوین با قدردانی از ورزشکاران، خانواده‌ها و مربیان بر حمایت جدی دولت از ورزش استان تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت سخت تیم شمس‌آذر در ابتدای فعالیت خود در قزوین گفت: زمانی که وارد استان شدم، تیم شمس‌آذر وضعیت مناسبی نداشت، اما به‌عنوان نماینده دولت وظیفه خود دانستیم که کمک کنیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: از فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش برای بازگشت سه امتیاز شمس‌آذر پیگیری جدی انجام و بارها تماس و دیدارهایی در این راستا برگزار شد، زیرا موفقیت این تیم به نشاط اجتماعی مردم کمک می‌کند.

نوذری با تجلیل ویژه از ورزشکاران زن استان اضافه کرد: وقتی یک بانو با وجود محدودیت‌های جسمی مدال طلا کسب می‌کند، این افتخار بسیار ارزشمند است و به همه ما غرور می‌بخشد.

وی با اشاره به رشد چشمگیر دختران ورزشکار قزوینی ادامه داد: امروز بانوان ما در رشته‌هایی حضور دارند که تا چند سال پیش کسی باور نمی‌کرد؛ از کاراته تا وزنه‌برداری. شما ثابت کردید که می‌توانید در بسیاری از رشته‌ها از آقایان هم موفق‌تر باشید.

استاندار قزوین ابراز امیدواری کرد: آرزو دارم روزی فرا برسد که همه شما در مسابقات آسیایی و المپیک روی سکو بایستید، پرچم سه‌رنگ کشور را بالا ببرید و سرود ملی را با افتخار بخوانید. این صحنه تاریخی برای شما و برای قزوین ماندگار خواهد شد.

نوذری با اشاره به اهمیت ورزش در هویت‌سازی و نشاط اجتماعی گفت: ورزش حال دل مردم را خوب می‌کند و هیچ ابزار دیگری به اندازه ورزش نمی‌تواند نشاط و امید ایجاد کند.

وی تأکید کرد: ورزشکاران پرچم‌داران واقعی معرفی استان هستند. هر جا توانستیم کمک کردیم و این مسیر را ادامه می‌دهیم. رویکرد دولت دکتر پزشکیان حمایت عملی از ورزش و نشاط اجتماعی است.

استاندار قزوین یادآور شد: موفقیت تیم‌های قزوینی در سطح ملی موجب افزایش توجه به ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی استان خواهد شد.

