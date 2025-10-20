پیشرفت بالای 80 درصدی 201 طرح صنعتی در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محسن رستمی ظهر امروز در نشست با معاون اقتصادی استاندار و مدیران اقتصادی استان قزوین گفت: استان قزوین بر اساس ارزیابی مؤسسه مطالعات بازرگانی وزارت صمت، چهارمین استان توسعه یافته صنعتی، معدنی و تجاری کشور معرفی شد.

وی افزود: 3843 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری با اشتغالزایی مستقیم برای 153 هزار نفر در استان فعالیت دارند که شهرستان قزوین بیشترین و شهرستان آوج کمترین تعداد این واحدهای صنعتی را در خود جای داده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به برخی ظرفیت‌های شاخص استان قزوین گفت: ظرفیت صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در استان دو میلیون تن است که 50 درصد از کل ظرفیت کشور را تشکیل می‌دهد.

رستمی عنوان کرد: 200 واحد تولیدی قطعات خودرو در قزوین فعال هستند که یکی از آنها مسؤولیت تأمین 100 درصد گیربکس خودروهای ایران خودرو و 30 درصد گیربکس خودروهای سایپا را بر عهده دارد و همچنین دومین تولیدکننده خودروهای تجاری سنگین کشور نیز در این استان مستقر است.

وی ادامه داد: 1904 طرح دارای جواز تأسیس با سرمایه‌گذاری 216 همت داریم که از این تعداد بیش از 1000 طرح در حال اجرا است که 201 طرح آن بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. در بخش معدن نیز 322 واحد دارای پروانه بهره‌برداری و 73 واحد دارای پروانه اکتشاف در قزوین فعال هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به آمار حوزه تجارت و اصناف استان پرداخت و گفت: تعداد یک هزار و 260 کارت بازرگانی صادر شده است و بیش از 46 هزار واحد صنفی تحت پوشش 95 اتحادیه و پنج اتاق اصناف فعالیت می‌کنند و در مجموع، 117 هزار نفر در بخش تجارت استان مشغول به کار هستند.

رستمی از نظارت و بازرسی گسترده از واحدهای صنفی در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 12 هزار و 554 مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل 2000 پرونده تخلف و معرفی متخلفان به تعزیرات حکومتی شده است.

