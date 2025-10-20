استاندار قزوین:
کتابخانهها باید مخاطبمحور شوند
استاندار قزوین گفت: برخی کتابها به روز نیستند و باید برنامهریزی براساس ذائقه مخاطب انجام شود. امروز کتابخانه داریم اما کتابخوان کم داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری در جلسه انجمن کتابخانه های استان با اشاره به آمار سرانه مطالعه در سطح استان و کشور، نقش فزاینده و غیرقابل کنترل فضای مجازی را به عنوان عامل اصلی کاهش سرانه مطالعه کتاب برشمرد و تاکید کرد: اگر اقدام عاجلی در این زمینه صورت نگیرد، با بحران مطالعه و کتابخوانی روبرو خواهیم شد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری فرهنگی و ایجاد تعادل میان استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و تقویت عادتهای مطالعه عمیق، از دستگاههای فرهنگی خواست تا با برنامهریزی هدفمند، راهکارهای بازگرداندن جامعه به سمت کتاب را در دستور کار قرار دهند.
استاندار قزوین با تاکید بر تاثیر فضای مجازی بر کاهش سرانه مطالعه، گفت: اولویت نهاد کتابخانهها باید بهروزرسانی منابع و برنامهریزی براساس نیازهای واقعی مردم باشد.
وی با اشاره به بازدیدهای خود از کتابخانههای استان
این مسئول استانی با مقایسه کتاب و اپلیکیشنهای دیجیتال، یادآور شد: زیبایی، طراوت، حس و لطافتی که در کتاب و خواندن آن وجود دارد بدون شک در اپلیکیشنها این احساس برای مخاطب ایجاد نمیشود.
نوذری استاندار قزوین از عزم استانداری برای حمایت بخش نرمافزاری و تهیه منابع جدید کتابخانههای این استان خبر داد و گفت: به روز شدن منابع کتابخانههای باید در اولویت قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع «قزوین، شهر دوستدار کتاب» باید با اقدامات عملی نیز همراه شود، یادآور شد: برای رسیدن به این مساله باید برنامهریزی و فرهنگسازی جهت ارتقای جمعیت کتابخوان قزوین صورت بگیرد.
استاندار قزوین از ایده «کتابخانههای سیار» با هدف دسترسی آسان به کتاب در اقصی نقاط استان، با تعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شهرداریها استقبال کرد.