مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان قزوین:
ایثارگران جهت تشرف به حج تمتع ثبتنام کنند
مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان قزوین گفت: مدیرکل بنیاد قزوین: جامعه ایثارگران استان قزوین جهت تشرف به حج تمتع سال 1405 ثبتنام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سمیه اسمعیلی با اشاره به سهمیه و شرایط ثبتنام جامعه ایثارگران جهت تشرف به حج تمتع 1405 گفت: خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون از این سهمیه استفاده نکردند و فاقد فیش هستند، میتوانند ثبتنام کنند.
وی افزود: علاقمندان تا سیام مهر ماه سال جاری فرصت دارند جهت ثبتنام به واحد ورزشی اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مراجعه کنند.
این مقام مسئول گفت: والدین شهدا، جانبازان 70 درصد و همسران آنان، همسران شهدا، جانبازان و آزادگان 50 تا 69 درصد و همسران آنان و فرزندان شهدا، جانبازان 25 تا 49 درصد و همسران آنان و جانبازان زیر 25 درصد و همسران آنان به ترتیب اولویت ثبتنام هستند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: داشتن سلامت کامل، داشتن گذرنامه با اعتبار یک ساله و داشتن مبلغ مورد نیاز از شرایط ثبتنام است.