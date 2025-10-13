به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سمیه اسمعیلی با اشاره به سهمیه و شرایط ثبت‌نام جامعه ایثارگران جهت تشرف به حج تمتع 1405 گفت: خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون از این سهمیه استفاده نکردند و فاقد فیش هستند، می‌توانند ثبت‌نام کنند.

وی افزود: علاقمندان تا سی‌ام مهر ماه سال جاری فرصت دارند جهت ثبت‌نام به واحد ورزشی اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مراجعه کنند.

این مقام مسئول گفت: والدین شهدا، جانبازان 70 درصد و همسران آنان، همسران شهدا، جانبازان و آزادگان 50 تا 69 درصد و همسران آنان و فرزندان شهدا، جانبازان 25 تا 49 درصد و همسران آنان و جانبازان زیر 25 درصد و همسران آنان به ترتیب اولویت ثبت‌نام هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: داشتن سلامت کامل، داشتن گذرنامه با اعتبار یک ساله و داشتن مبلغ مورد نیاز از شرایط ثبت‌نام است.

