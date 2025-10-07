به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، نشستی با حضور سردار طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین و هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد. در این دیدار، رئیس سازمان به همراه نایب‌رئیس، خزانه‌دار، مسئول حراست و مشاور ایثارگران سازمان حضور داشتند.

محمد شعبانیان در این نشست ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از خدمات این نیرو، بر اهمیت همکاری مشترک در زمینه ارتقای ایمنی ساختمان‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به الزامات مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل پیوست مبحث چهارم مقررات ملی ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان‌ها، نیازمند همکاری گسترده با نیروی انتظامی در برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم تا از طریق رعایت اصول ایمنی، تجهیز ساختمان‌ها به دوربین‌های مداربسته و پایبندی به ضوابط پیشگیرانه، سطح امنیت و ایمنی در پروژه‌های ساختمانی افزایش یابد.

در ادامه، سردار طرهانی ضمن قدردانی از حضور هیأت رئیسه نظام مهندسی ساختمان گفت: خوشحالیم که شاهد تلاش جوانانی متعهد در جامعه مهندسی هستیم که نقش مؤثری در توسعه و خدمت به مردم ایفا می‌کنند. نیروی انتظامی نیز در کنار شما وظیفه خود را در تأمین امنیت عمومی جامعه دنبال می‌کند و آماده همکاری همه‌جانبه با نهادها و دستگاه‌ها به‌ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه مردم به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی کشور افزود: ما در نیروی انتظامی همواره تلاش می‌کنیم با آموزش نیروها و فرهنگ‌سازی، ارتباطی توأم با احترام و درایت با مردم برقرار کنیم. مقابله با متخلفان باید قاطعانه باشد تا امنیت برای شهروندان ملموس شود و در عین حال مردم از حضور مأموران احساس آرامش کنند نه ترس. یکی از اقدامات مهم در این راستا، پاکسازی پارک‌ها برای تأمین امنیت خانواده‌ها بوده و در مسیر ایجاد رفاه عمومی با عزم جدی گام برمی‌داریم.

این نشست با تأکید طرفین بر توسعه همکاری‌ها در حوزه ایمنی و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها به پایان رسید.

