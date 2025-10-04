به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حمید طاهری ظهر امروز در نشست حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با نخبگان استان گفت: قزوین مهد شهیدان رجایی، لشگری، بابایی، حاجی‌زاده و دانشمندانی چون حمدالله مستوفی، علامه رفیعی، دهخدا و علامه قزوینی و سایر بزرگان اندیشه و ادب است که این خطه را سرآمد کرده است.

وی افزود: دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) دانشگاهی نخبه‌پرور و آبروی نظام با 8 هزار دانشجو است که با دارا بودن 320 عضو هیئت علمی و 500 کارشناس خبره رتبه 27 دانشگاه‌های جامع کشور را دارد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) از فعالیت شش پژوهشگر پراستناد و برتر دنیا در این دانشگاه خبر داد و گفت: 20 درصد دانشجویان دانشگاه خارجی هستند و طبق اساس‌نامه سهم دانشجویان خارجی باید به 50 درصد برسد.

طاهری اضافه کرد: این دانشگاه اجرای اجرای سه طرح و مأموریت راهبردی را برای توسعه اقتصادی استان قزوین تعریف کرده که شامل توسعه و ارتقای بهره‌وری آب در کشاورزی و صنایع، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت کانی‌های غیرفلزی و توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک است.

وی ادامه داد: برای تحقق این ماموریت‌ها نیازمند توسعه امکانات و زیرساخت‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه هستیم و در این زمینه باید اعتبارات پژوهشی ما افزایش یافته و متناسب با ماموریت‌ها و نیازهای یادشده باشد.

انتهای پیام/