به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار آبنوش امشب در جلسه صدوششمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: دپوی تسلیحات و مهماتی که در این چند روز در منطقه ما صورت گرفته، در تاریخ 100 سال اخیر بی‌نظیر بوده است.

وی اضافه کرد: وقتی اف-35 آمریکا در بحرین، قبرس و کویت مستقر می‌شود، معنایش این است که جنگی در کار نیست، چرا که واضح‌ترین هدف را جلوی دست ما نمی‌گذارند که در کمتر از یک ‌دقیقه آن را بزنیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با بیان اینکه تخلیه تسلیحات برای خالی کردن دل و ترساندن مردم است، گفت: متاسفانه بعضی از افرادی که عمله دشمن هستند و بعضی از دوستان با آنها همکاری می‌کنند.

آبنوش افزود: بنده 40 سال در عالی‌ترین مسائل نظامی مسئولیت نداشتم و بر همین اساس وقتی ناو نزدیک تنگه هرمز می‌آید، نیروهای مان را مرخصی می‌فرستادم؛ چون هیچ آدمی واضح‌ترین هدفش را جلوی دستم نمی‌گذارد که با یک قایق آن را بزنم. با این مسائل و داستان مکانیسم ماشه می‌خواهد دل مردم را خالی کنند.

وی ادامه داد: شرایط مردم کاملا پوپولیستی و بر اساس بازی با روان مردم است. دشمن در همه زمینه‌ها شکست خورده است.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس تصریح کرد: طرح صلحی که ترامپ ارائه داده که دیشب با کمال تاسف همه کشورهای منطقه تبریک گفتند، الآن معلوم شد طرح چیز دیگری است. ترکیه می‌گوید طرحی که نشان دادی این نیست.

آبنوش اضافه کرد: خباثت و خیانت از آسمان می‌بارد و همه منطقه را درگیر کرده و تمام اینها به نفع ماست. با این حال دارند وارونه جلوه‌اش می‌دهند و همه اینها در همراهی، همکاری و امنیت ما تاثیر مستقیم دارد. نمی‌دانند چه‌کار کنند و گیر کردند.

انتهای پیام/