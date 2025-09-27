رئیس اتاق بازرگانی قزوین:
دوسوم صادرات ما به عراق از طریق اقلیم کردستان صورت میگیرد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: 50 درصد صادرات استان در 15 سال گذشته به کشور عراق بوده که دوسوم از طریق اقلیم کردستان صورت گرفته است. سعی کردیم ارتباط خوبی با تجار کشور عراق داشته باشیم و در این راستا مردادماه سال قبل نمایشگاه توانمندیهای استان در اربیل برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در سال گذشته دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در اربیل عراق فعال شد تا بتوانیم به صادرات رونق بخشیم.
وی افزود: 50 درصد صادرات استان در 15 سال گذشته به کشور عراق بوده که دوسوم از طریق اقلیم کردستان صورت گرفته است. سعی کردیم ارتباط خوبی با تجار کشور عراق داشته باشیم و در این راستا مردادماه سال قبل نمایشگاه توانمندیهای استان در اربیل برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه یک نفر رابط در اتاق بازرگانی قزوین و یک نفر نماینده در اربیل تعیین شده است، گفت: از روزی که دفتر راه افتاده اتفاقات خوبی رخ داده است و در زمینه صادرات محصول پسته تعدادی از تجار آمدند و امروز با کمک این دفتر ماهانه 10 تن صادرات پسته صورت می گیرد.
عبدیان تصریح کرد: مسئول دفتر اربیل آقای پناهی لست که ماهانه سه هفته در اربیل حضور دارند و در قزوین خانم ایزدی پیگیر امور هستند و رویکرد ما کمک به واحدهای کوچک است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود دفتری در اتاق بازرگانی تشکیل شود و بورس کشاورزی راهاندازی کنیم تا در صادرات میوه و خشکبار بتوانیم کمک کنیم و این دفتر یک پایگاه برای فعالان اقتصادی است تا فعالیتهایشان تسریع و تسهیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به برگزاری دوره آموزشی صادراتی برای فعالان اقتصادی گفت: هر ماه یک دوره آموزشی تخصصی داریم و حتی دوره خبرنگاری و در مزارع هم دوره آموزشی داریم.
عبدیان کمک به تولید محتوای معرفی گردشگری قزوین و مرمت بناهای تاریخی با استفاده از هزینههای مالیاتی بیان کرد: با نگاه تسهیل گری اگر هزینه تولید محتوا و مستند و برگزاری جشنواره و رویدادها پس از تایید میراث فرهنگی در هزینه مالیات لحاظ شود.
وی اضافه کرد: در قزوین یک سالن مناسب و استاندارد آمفی تاتر نداریم و سه راه حل دادیم و این که بسیاری از دستگاهها سالن دارند اگر امکان دارد به صورت مشترک یک سالن بسازند و یا شهرداری مشارکت کند و یا به بخش خصوصی زمین واگذار کنند و مشوق بدهند تا بخش خصوصی در کار ورود کند.
به گزارش ایلنا، در این جلسه دستور جلسه بررسی راهکارهای اجرای دستورالعمل و بخشنامه ذیل ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و قبول هزینهکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه گردشگری با رویکرد توسعه گردشگری و احیا و مرمت بافتهای تاریخی و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و برگزاری رویدادهای ملی و مذهبی هم مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی حذف عوارض نوسازی و بهسازی روستایی از بوم گردیها به جهت گسترش زیرساختهای گردشگری خاصه بوم گردی و ایجاد اقتصاد پایدار و توسعه این صنعت در روستاها و بررسی احداث سالن آمفی تاتر استاندارد و پیشنهاد مسکوت ماندن عوارض مرتبط با حوزه گردشگری تا زمان ابلاغ و تدقیق تصمیمات متاخذه از قوانین برنامه پنج ساله سه دستور جلسه بود که در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.