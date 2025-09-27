خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتاق بازرگانی قزوین:

دوسوم صادرات ما به عراق از طریق اقلیم کردستان صورت می‌گیرد

دوسوم صادرات ما به عراق از طریق اقلیم کردستان صورت می‌گیرد
کد خبر : 1692248
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: 50 درصد صادرات استان در 15 سال گذشته به کشور عراق بوده که دو‌سوم از طریق اقلیم کردستان صورت گرفته است. سعی کردیم ارتباط خوبی با تجار کشور عراق داشته باشیم و در این راستا مردادماه سال قبل نمایشگاه توانمندی‌های استان در اربیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در سال گذشته دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در اربیل عراق فعال شد تا بتوانیم به صادرات رونق بخشیم. 

وی افزود: 50 درصد صادرات استان در 15 سال گذشته به کشور عراق بوده که دو‌سوم از طریق اقلیم کردستان صورت گرفته است. سعی کردیم ارتباط خوبی با تجار کشور عراق داشته باشیم و در این راستا مردادماه سال قبل نمایشگاه توانمندی‌های استان در اربیل برگزار شد. 

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه یک نفر رابط در اتاق بازرگانی قزوین و یک نفر نماینده در اربیل تعیین شده است، گفت: از روزی که دفتر راه افتاده اتفاقات خوبی رخ داده است و در زمینه صادرات محصول پسته تعدادی از تجار آمدند و امروز با کمک این دفتر ماهانه 10 تن صادرات پسته صورت می گیرد.

عبدیان تصریح کرد: مسئول دفتر اربیل آقای پناهی لست که ماهانه سه هفته در اربیل حضور دارند و در قزوین خانم ایزدی پیگیر امور هستند و رویکرد ما کمک به واحدهای کوچک است. 

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود دفتری در اتاق بازرگانی تشکیل شود و بورس کشاورزی راه‌اندازی کنیم تا در صادرات میوه و خشکبار بتوانیم کمک کنیم و این دفتر یک پایگاه برای فعالان اقتصادی است تا فعالیت‌هایشان تسریع و تسهیل شود.  

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به برگزاری دوره آموزشی صادراتی برای فعالان اقتصادی گفت: هر ماه یک دوره آموزشی تخصصی داریم و حتی دوره خبرنگاری و در مزارع هم دوره آموزشی داریم. 

عبدیان کمک به تولید محتوای معرفی گردشگری قزوین و مرمت بناهای تاریخی با استفاده از هزینه‌های مالیاتی بیان کرد: با نگاه تسهیل گری اگر هزینه تولید محتوا و مستند و برگزاری جشنواره و رویدادها پس از تایید میراث فرهنگی در هزینه مالیات لحاظ شود. 

وی اضافه کرد: در قزوین یک سالن مناسب و استاندارد آمفی تاتر نداریم و سه راه حل دادیم و این که بسیاری از دستگاه‌ها سالن دارند اگر امکان دارد به صورت مشترک یک سالن بسازند و یا شهرداری مشارکت کند و یا به بخش خصوصی زمین واگذار کنند و مشوق بدهند تا بخش خصوصی در کار ورود کند. 

به گزارش ایلنا، در این جلسه دستور جلسه بررسی راهکارهای اجرای دستورالعمل و بخشنامه ذیل ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و قبول هزینه‌کرد اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه گردشگری با رویکرد توسعه گردشگری و احیا و مرمت بافت‌های تاریخی و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و برگزاری رویدادهای ملی و مذهبی هم مورد بررسی قرار گرفت. 

بررسی حذف عوارض نوسازی و بهسازی روستایی از بوم گردیها به جهت گسترش زیرساختهای گردشگری خاصه بوم گردی و ایجاد اقتصاد پایدار و توسعه این صنعت در روستاها و بررسی احداث سالن آمفی تاتر استاندارد و پیشنهاد مسکوت ماندن عوارض مرتبط با حوزه گردشگری تا زمان ابلاغ و تدقیق تصمیمات متاخذه از قوانین برنامه پنج ساله سه دستور جلسه بود که در مورد آن بحث و تبادل نظر شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی