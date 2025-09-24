معاون دانشجویی دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) خبر داد؛
اسکان 100 دانشجوی خارجی دانشگاه تهران در ایام جنگ 12 روزه در قزوین
معاون دانشجویی دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) گفت: 355 دانشجوی خارجی و 150 زبانآموز در خوابگاههای دانشگاه اسکان دارند و در طول جنگ 12 روزه میزان 100 دانشجوی خارجی از دانشگاه تهران بودیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیرحسین حاتمی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: از 18 شهریورماه امسال آمادهسازی خوابگاهها را شروع کردیم و کمیته اسکان در حال امتیازدهی برای اسکان دانشجویان است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 1563 تقاضای اسکان از سوی دانشجویان داریم که با توجه به ظرفیت موجود میتوانیم به 80 درصد این افراد خوابگاه بدهیم. این در حالی است که ضریب اسکان بقیه دانشگاهها کمتر از 60 درصد است.
معاون دانشجویی دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) با بیان اینکه 140 خوابگاه داریم، گفت: 8 خوابگاه در داخل محوطه دانشگاه و 2 خوابگاه هم بیرون از آن قرار دارند.
حاتمی افزود: 55 درصد متقاضیان خوابگاه در دانشگاه ما دانشجویان دختر و 45 درصد از متقاضیان دانشجویان پسر هستند و همچنین خوابگاه متأهلی ما دارای 48 واحد است که 42 واحد آن پر شده است که 90 درصد آنها دانشجویان بینالمللی و خارجی هستند.
معاون دانشجویی دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) با بیان اینکه در حال حاضر 400 تخت خوابگاهی در مراکز خودگردان داریم، گفت: از این تعداد 200 تخت در اختیار دانشجویان دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) و بقیه در اختیار سایر دانشجویان است.
حاتمی اضافه کرد: در مجموع ظرفیت اسکان خوابگاهی ما 2 هزار و 200 نفر است که در این بخش 200 تا 300 تخت کمبود ظرفیت داریم، البته با بهکارگیری کل ظرفیت اسکان مراکز خودگردان به ضریب اسکان 100 درصدی دانشجویان متقاضی خوابگاه میرسیم.
وی ادامه داد: با وجود اینکه تعهدی برای اعطای خوابگاه به دانشجویان در شهرهای نزدیک نداریم، اما به دانشجویان الموتی و آوجی خوابگاه میدهیم و همین تسهیلات را در اختیار دانشجویان استانهای البرز و تهران هم قرار میدهیم.
معاون دانشجویی دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) یادآور شد: همچنین 13 سرویس رفتوآمد برای دانشجویان غیربومی به شهرهای تهران و کرج مهیا کردیم.