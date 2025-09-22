بیشترین املاک فاقد سند در قزوین متعلق به آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیر خلیلی‌خواه عصر امروز در آئین واگذاری اسناد مالکیت اراضی که با حضور حسن بابایی، معاون قوه قضائیه برگزار شد، گفت: 6 هزار و 41 فقره ملک در دستگاه‌های اجرایی استان داریم که از این تعداد برای 4 هزار و 704 فقره سند تک‌برگ رسمی صادر شده و 162 ملک دارای سند دفترچه‌ای هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 10 هزار و 175 ملک متعلق به دستگاه‌های اجرایی و دولتی در استان قزوین فاقد سند است که بیشترین مورد این املاک فاقد سند متعلق به آموزش و پرورش است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ادامه داد: مستندسازی اموال غیرمنقول و املاک یکی از عوامل مهم در اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی است.

