مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین:
بیشترین املاک فاقد سند در قزوین متعلق به آموزش و پرورش است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: در حال حاضر 10 هزار و 175 ملک متعلق به دستگاههای اجرایی و دولتی در استان قزوین فاقد سند است که بیشترین مورد این املاک فاقد سند متعلق به آموزش و پرورش است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیر خلیلیخواه عصر امروز در آئین واگذاری اسناد مالکیت اراضی که با حضور حسن بابایی، معاون قوه قضائیه برگزار شد، گفت: 6 هزار و 41 فقره ملک در دستگاههای اجرایی استان داریم که از این تعداد برای 4 هزار و 704 فقره سند تکبرگ رسمی صادر شده و 162 ملک دارای سند دفترچهای هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ادامه داد: مستندسازی اموال غیرمنقول و املاک یکی از عوامل مهم در اجرای طرح مولدسازی داراییهای دولتی است.