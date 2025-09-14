مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد؛
کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات زمین در قزوین
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین از کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات زمین به 11 روز در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی امشب در ششمین جلسه کارگروه پنجره واحد مدیریت زمین با اعلام این خبر گفت: میانگین نرخ پاسخگویی کل استان به استعلامات این سامانه به 94 درصد رسیده که اداره کل منابع طبیعی با نرخ پاسخگویی 98 درصدی، عملکردی بسیار مطلوب و فراتر از میانگین استان داشته است.
وی با ارائه آماری دقیق در این زمینه افزود: از ابتدای سال جاری بیش از 3 هزار استعلام از منابع طبیعی صورت گرفته که به همه آنها در میانگین زمانی 11 روزه پاسخ داده شده است.
اسدی با اشاره به عملکرد متفاوت دستگاههای اجرایی مختلف در این سامانه، اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد برخی از دستگاههای استان قزوین عملکرد بهتری نسبت به میانگین کشوری داشتهاند، اما متأسفانه برخی دیگر از نهادها رتبه پایینتری را کسب کردهاند.
مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین با اشاره به عملکرد قابل قبول سازمان مطبوعش، خاطرنشان کرد:تعداد استعلامات و پاسخهای داده شده توسط سازمان منابع طبیعی و اداره کل این استان، جزو بالاترین آمارها بوده و میانگین پاسخگویی بسیار خوبی در سطح کشور دارد.
وی در پایان با اشاره به بخش پایش سامانه پنجره واحد زمین، تصریح کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی استان قزوین، جزو برترینها در کشور شناخته شده است.