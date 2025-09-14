معاون قرارگاه محرومیتزدایی سپاه:
مردم باید از میز و منصب مسئولان نفع ببرند/ لزوم تهیه ۷ هزلر جهیزیه در قزوین
معاون هماهنگکننده قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مردم باید از میز، منصب و مسئولیت ما نفع ببرند و اگر کاری کنید که مردم خوششان آمد، خدا هم خوشش میآید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار سید ضیاءالدین حزنی صبح امروز در آیین تجلیل از گروههای جهادی و افتتاح طرحهای محرومیتزدایی سپاه استان قزوین اظهار کرد: حدود ۷ درصد ثروت خدادادی دنیا در ایران است، در حالی که ایران یک درصد جمعیت دنیا را در خود جای داده و هنوز ۵ درصد ثروت دنیا در ایران کشف نشده است.
وی با بیان اینکه تمام مشکلات این کشور باید توسط خود ما و گروههای جهادی حل شود، افزود: بیکاری، اعتیاد و طلاق ناشی از اقتصاد ناکارآمد جزو مشکلات کشور است که باید خودمان آنها را حل کنیم. این مشکلات را کشورهای دیگر نمیآیند حل کنند و اقدامات انجامشده در این خصوص کافی نیست.
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در بحث اعتیاد و طلاق نتوانستیم جواب حضرت آقا را بدهیم، گفت : مردم باید از میز، منصب و مسئولیت ما نفع ببرند و اگر کاری کنید که مردم خوششان آمد، خدا هم خوشش میآید.
سردار حزنی اضافه کرد: نباید از یاد ببریم که مسئولان جابهجا میشوند، ولی مردم ثابت هستند. بنابراین اگر هوای مردم را داشته باشیم، خدلی هوای ما را دارد و ما را از گردنههای سخت عبور میدهد. امروز هر مسئولی پشت هر میزی نشسته، آن میز، میز امتحانش است.
وی ادامه داد: خواسته ما این است که گروههای جهادی خودشان را مهم بدانند، چرا که در سیل و حوادث بدون این گروهها نمیتوانیم کار را پیش ببرید و این گروهها باید قدر خودشان را بدانند. در ضمن کارهای مالی باید شفاف شود و این گروهها باید در این زمینه پاسخگوی همه باشند.
معاون هماهنگکننده قرارگاه محرومیتزدایی سپاه استان قزوین با بیان اینکه گروههای جهادی باید آمار و اطلاعات استان را داشته باشند و آن را مثل کف دست بشناسند، گفت: اطلاعات لازمه مدیریت قوی در استان است و گروههای جهادی یاید این را مدنظر قرار دهند.
سردار حزنی افزود: در بحث ازدواج آسان مسئولیت شرعی و قانونی داریم و باید در روستاها بررسی شود که چه کسانی ازدواج نکردهاند و موانع این ازدواجها را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: در حوزه ازدواج آسان باید سپاه قزوین با کمک و همیاری فعالان اقتصادی ۶ تا ۷ هزار جهیزیه تهیه کند و اگر این جهیزیه ها اضافه آمد، باید آنها را در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار دهیم تا به مرور میان محرومان توزیع شود.
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه حل اختلافات طایفهای را از وظایف گروههای جهادی برشمرد و گفت: اختلافات طایفهای و بین روستاها را حل کنید که در پیشرفت و عمران روستاها تأثیر زیادی دارد.
سردار حزنی اضافه کرد: همچنین تجلیل از باغدار و کشاورز نمونه خیلی تأثیر دارد تا سالهای بعدی کسان دیگری نمونه شوند. همچنین باید آزادی زندانیان را دستور کار بگذاریم و مظلومان را از زندانها با هزینه سپاه بیرون بیاوریم.
وی ادامه داد: آدمهای محرومی هستند که نه تحت پوشش کمیته امداد هستند و نه بهزیستی که باید این افراد را تحت پوشش کمکها قرار دهیم.