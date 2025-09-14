اجرای بیش از ۳۴۰۰ طرح عمرانی توسط بسیج سازندگی قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی صبح امروز در مراسم رونمایی از طرح‌های بسیج سازندگی اظهار کرد: در اجرای پروژه‌های محرومیت زدایی همه مسئولان و خیران و سپاه و بسیج همه در کنار هم هستند

وی از اجرای ۳ هزار و ۴۴۶ طرح عمرانی توسط بسیج سازندگی قزوین در حوزه‌های مختلف خبر داد و افزود: نقشه و مسائل اصلی را احصا کردیم و اگر اعتباری بیاید مشکلی نداریم، چون مسائل را می‌شناسیم.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الامر(عج) با اشاره به اجرای ۳۸ طرح غیرعمرانی با ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی توسط بسیج سازندگی استان قزوین گفت: تا امروز موضوعی گزارش نشده که به سراغش نرفته باشیم.

فرمانده سپاه استان قزوین با بیان اینکه در استان قزوین هر جا خدمت بی منت است، پرچم بسیج سازندگی برافراشته است، اضافه کرد: این پرچم را نهدفقط متعلق به سپاه قزوین و ۱۴۰۰ گروه جهادی بسیج سازندگی در استان، بلکه متعلق به همه مردم و مسئولان می‌دانیم.

سردار رفیعی‌ آتانی ادامه داد: آموخته‌ایم که مردم را از بالا به پایین نگاه نکنیم و با رویکرد فرمانده شهید سپاه، سپهبد سلامی مردم را برای مردم دوست داریم و آنها را معادل کل انقلاب و ولی نعمت خود می‌دانیم.

