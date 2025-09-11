آب شرب بهداشتی بعد از 10 سال به عشایر تاکستان رسید

سعید ابیت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از اتمام عملیات عمرانی تأمین آب شرب ییلاقات تاکستان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی بهسازی دو دهانه چشمه، انتقال آب و ساخت آبشخور در دو منطقه ییلاقی آق داغ و قارا کوسلو در شهرستان تاکستان به اتمام رسید.

وی اضافه کرد: با اجرای عملیات مذکور عشایر شهرستان تاکستان بعد از ده سال از آب سالم بهداشتی برای شرب انسان و دام برخوردار شدند و شاهد رضایت عشایر ییلاقات آق‌داغ و قاراکوسلو شهرستان تاکستان از اجرای عملیات تأمین آب شرب پایدار هستیم.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین همچنین از ساخت آبشخور دام در منطقه عشایری تلجین علیا خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساخت آبشخور دام در منطقه عشایری تلجین علیا بخش کوهین شهرستان قزوین به طول 15 متر جهت تامین آب شرب بهداشتی دام آغاز شده است.

