به مناسبت هفته وحدت صورت گرفت؛

دیدار جمعی از اتباع افغانستانی مقیم استان با امام جمعه قزوین

دیدار جمعی از اتباع افغانستانی مقیم استان با امام جمعه قزوین
به مناسبت هفته وحدت، اتباع افغانستانی مقیم قزوین با آیت الله مظفری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت‌الاسلام حسین مظفری در  دیدار با جمعی از اتباع افغانستانی مقیم قزوین، ضمن تبریک هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، مسئله وحدت، اتحاد و انسجام امت اسلامی را توصیه صریح قرآن کریم دانست و با استناد به آیات قرآن، بر ضرورت پرهیز از تفرقه و اختلاف تاکید کرد.

امام جمعه قزوین با اشاره به آیه 103 سوره آل عمران، محور وحدت را ریسمان الهی، قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دانست و تصریح کرد: دشمنان اسلام با درک این موضوع که وحدت امت اسلام مانع از پیشبرد اهداف آنان است، تمام تلاش خود را برای ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمانان به کار بسته‌اند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر عدم پذیرش شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی، بر ضرورت هوشیاری در برابر شبکه‌هایی که با نام اسلام در پی ایجاد تفرقه هستند، تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، مسئله وحدت امت اسلام در سطح کلان بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه اتباع افغانستانی را از خود می‌دانیم، گفت: مرزبندی‌ها مربوط به چند سال گذشته است و اگر به گذشته بازگردیم، همه ما یک کشور محسوب می‌شدیم و در ایران، عزیزان افغانستانی را به عنوان افراد سخت‌کوش، مقاوم و پرتلاش می‌شناسند.

وی با استناد به آیه 13 سوره حجرات، تاکید کرد: هیچ کدام از گروه‌ها، زبان‌ها و قومیت‌ها مایه برتری یک گروه بر گروه دیگر نیستند و گرامی‌ترین انسان‌ها نزد خدا، باتقواترین آن‌ها هستند.

حجت‌الاسلام مظفری در پایان اظهارداشت: ایران اسلامی امروز توانسته یک الگو از هم‌زیستی مسالمت ‌آمیز بین گروه‌ها، مذاهب و حتی ادیان مختلف را نشان دهد وامیدواریم این هشیاری هم در بین ایرانیان و هم در بین افغانستانی‌ها مستمر باشد و برادرانه بتوانیم همچون گذشته در خدمت اسلام عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.

