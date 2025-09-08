9 برابر مالیات اخذشده به استان قزوین برگشت / صفر شدن مالیات 134 هزار مؤدی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدمحمود موسوی صانع عصر امروز در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به رشد 17 درصدی تخصیص منابع به شهرداری‌، فرمانداری و دهیاری‌های استان اظهار کرد: در پنج‌ماهه نخست امسال 7 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و غیرمستقیم وصول کردیم که نسبت به برنامه پیش‌بینی‌شده 90 درصد تحقق داشته است.

وی از واریز 2 هزار و 964 میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان خبر داد و افزود: همچنین 582 میلیارد تومان سهم عوارض ارزش افزوده به بخش بهداشت و درمان و 95 میلیارد تومان سهم ورزش همگانی به نسبت 60 به 40 به حساب ورزش و جوانان و آموزش و پرورش واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با بیان اینکه 4 درصد درآمد مالیاتی استان از اصناف اخذ شده است، گفت: در سال جاری 157 میلیارد تومان مالیات از شهرستان قزوین گرفتیم که 6 برابر آن یعنی 1,000 هزار میلیارد تومان سهم مالیات بر ارزش افزوده به این شهرستان اختصاص دادیم.

موسوی صانع اضافه کرد: همچنین 17 میلیارد و 400 میلیون تومان دریافت مالیات از شهرستان بویین‌زهرا داشتیم که 12 برابر آن یعنی 208 میلیارد تومان سهم مالیات بر ارزش افزوده در اختیار این شهرستان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در تاکستان 19 میلیارد و 800 میلیون تومان مالیات گرفته‌ایم و 15 برابر آن یعنی 291 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به این شهرستان تزریق کردیم. همچنین در آبیک 21 میلیارد و 900 میلیون تومان مالیات گرفته و 7 برابر آن یعنی 160 میلیارد تومان سهم مالیات بر ارزش افزوده به این شهرستان تخصیص داده‌ایم.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با ذکر اینکه در محمدیه حدود 16 میلیارد و 800 میلیون تومان مالیات‌ستانی کردیم، گفت: با این حال 15 برابر آن یعنی 252 میلیارد تومان سهم عوارض ارزش افزوده به این شهر تخصیص یافته است. همچنین در الوند 17 میلیارد تومان مالیات اخذ شده و 15 برابر آن یعنی 257 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در این شهر هزینه شده است.

موسوی صانع افزود: در آوج یک میلیارد و 800 میلیون تومان مالیات گرفته‌ایم، اما 41 برابر آن یعنی 73 میلیارد تومان سهم ارزش افزوده به این شهر تزریق شده است و در نهایت 9 برابر مالیات اخذشده در کل استان سهم مالیات بر ارزش افزوده به استان قزوین تخصیص یافته است.

وی در ادامه سخنانش از صفر شدن مالیات 134 هزار مؤدی مالیاتی در استان قزوین در یک‌سال اخیر خبر داد و گفت: از حدود 180 هزار مؤدی مالیاتی مالیات حدود 74 درصد مؤدیان یعنی 134 هزار نفر صفر شده است که این آمار در سال ماقبل 58 هزار نفر بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین همچنین درباره بالاترین میزان فرار مالیاتی در استان قزوین طی سال جاری گفت: بزرگ‌ترین رقم در این حوزه مربوط به یک واحد صنعتی بوده که 850 میلیارد تومان از درآمدش را کتمان کرده است.

موسوی صانع اضافه کرد: برای مقابله با فرار مالیاتی در استان قزوین تعداد کارشناسان این واحد را از 3 به 30 نفر افزایش دادیم و با توجه به توفیق‌های کسب‌شده توانستیم رتبه دوم کشور در مبارزه با فرار مالیاتی را به دست آوریم.

وی ادامه داد: برای مبارزه با فرار مالیاتی ماهیانه 7 تا 8 فقره بازرسی میدانی از بنگاه‌های اقتصادی مختلف داریم و تقریباً هر روز هم گزارش فرار مالیاتی داریم که البته در این حوزه ممکن است بعد از بررسی فرار مالیاتی برخی بنگاه‌ها یا افراد احصا نشود.

انتهای پیام/