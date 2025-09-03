خبرگزاری کار ایران
جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف 278 هزار نخ سیگار فاقد مجوز در بویین‌زهرا

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 278 هزار و 400 نخ سیگار فاقد مجوز به ارزش 4 میلیارد ریال در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: ماموران یگان امداد شهرستان "بوئین زهرا " حین گشت زنی در  حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری سمند مشکوک و برای انجام بازرسی آن را در ورودی شهر بوئین زهرا متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودرو توقیفی، 278 هزار و 400 نخ سیگار فاقد مجوز  کشف و  راننده خودرو را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به این که کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق مشکوفه را 4 میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و به همراه متهم به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

