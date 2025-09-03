جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛
کشف 278 هزار نخ سیگار فاقد مجوز در بویینزهرا
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 278 هزار و 400 نخ سیگار فاقد مجوز به ارزش 4 میلیارد ریال در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: ماموران یگان امداد شهرستان "بوئین زهرا " حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری سمند مشکوک و برای انجام بازرسی آن را در ورودی شهر بوئین زهرا متوقف کردند.
وی اضافه کرد: در بازرسیهای انجام گرفته از خودرو توقیفی، 278 هزار و 400 نخ سیگار فاقد مجوز کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به این که کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق مشکوفه را 4 میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و به همراه متهم به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.