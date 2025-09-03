خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی البرز:

ماینرهای غیرمجاز در شریف‌آباد خاموش شد

مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان البرز از کشف 5 دستگاه ماینر غیرمجاز فعال در یک واحد مسکونی در شهر شریف آباد به ارزش 6 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ مهرداد درخشان‌مهر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس گفت: در پی دریافت اخبار واصله از شهروندان مبنی بر فعالیت غیرمجاز تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یک واحد مسکونی در شهر"شریف آباد" بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری 14 شریف‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضایی و همراهی عوامل اداره برق به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن، 5 دستگاه ماینر غیرمجاز که به منظور استخراج ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی در حال فعالیت بود، کشف کردند.

مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بالغ بر 6 میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ درخشان‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می کند.

