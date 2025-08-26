رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین خبر داد؛
پرداخت 15.5 همت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان
رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین از پرداخت 15.5 همت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جعفر احمدی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه استان قزوین اظهار کرد: طی 3 سال اخیر با فعالیتهای صورتگرفته پارک علم و فناوری قزوین از سطح سه به سطح دو ارتقا یافت.
وی اضافه کرد: همچنین با وجود اینکه در حوزه مراکز رشد واحدهای فناور جزو سه استان آخر کشور بودیم و فاقد مرکز رشد در شهرستانها بودیم، چهار مرکز رشد در شهرهای آبیک، البرز، بویینزهرا و تاکستان راهاندازی کردیم.
رئیس پارک علم و فناوری قزوین از راهاندازی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با وسعت 5 هکتار خبر داد و گفت: علت اصلی راهاندازی این پردپیس بهکارگیری فناوری و شرکتهای دانشبنیان برای احیای دشت قزوین است.
احمدی افزود: همچنین پردیس فناوری آبیک در 72 هکتار جانمایی شده که در سال 1402 کلنگ احداث آن زمین خورد و تاکنون آمادهسازی 10 هکتار از زمینهای آن در فاز نخست انجام شده و تا امروز هم سند برای 15 هکتار از این پردیس که شهرک صنعتی تخصصی دانشبنیان است، اخذ کردهایم. همچنین واگذاری اراضی این پردیس از سال 1405 شروع میشود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم صورتگرفته راهاندازی دو کارگاه ساخت سریع در پارک علم و فناوری بوده که 20 درصد از وسایل آن توسط ما و مابقی توسط بخش خصوصی راهاندازی شده و در این میان نخستین کارگاه ساخت سریع صنایع شوینده را راهاندازی کردیم.
رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره به ایجاد صندوق پژوهش و فناوری با 5 میلیارد بودجه اولیه گفت: در حال حاضر این صندوق 20 میلیارد تومان اعتبار ثبت شده دارد که این مقدار تا پایان سال جاری به 62 میلیارد تومان میرسد.
احمدی از راهاندازی ناحیه نوآوری در قزوین برای نخستینبار در سطح کشور خبر داد و افزود: این ناحیه در مساحت 1000 هکتار ایجاد میشود که برای ساخت آن تفاهمنامه چهارجانبه بین چهار دستگاه از جمله شهرداری قزوین و پارک امضا شده است.
وی از افزایش 60 درصدی شرکتهای دانشبنیان استان هم خبر داد و گفت: تعداد این شرکتها از 101 در سه سال گذشته به 163 شرکت در حال حاضر افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر شرکتهای دانشبنیان استان قزوین 50 همت در سال درآمد دارند که از این نظر رتبه پنجم را در کشور داریم.
رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین با اشاره به پرداخت 15.5 همت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان اضافه کرد: یکی از برنامههای آتی ما ساخت مجتمع کارگاهی ساخت سریع در زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع و در 2 طبقه است که ظرف یک سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
احمدی ادامه داد: همچنین مشغول همکاری با اتاق بازرگانی قزوین برای ساخت برج فناوری قزوین و تجمیع واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ در این برج فناوری هستیم تا فاصله بین تحقیق و صنعت را از بین ببریم.