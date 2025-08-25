نماینده ولی فقیه در سپاه استان قزوین:
پزشکان مباشر تحقق سلامت در جامعه هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام علی یوسفی عصر امروز در مراسم روز پزشک بر اهمیت و قداست حرفه پزشکی در نگاه دین مبین اسلام تأکید کرد و گفت: حرفه پزشکی در اسلام یک ضرورت الهی است و جایگاهی بسیار ویژه دارد، بهگونهای که در بسیاری از موارد، حفظ سلامت بر انجام عبادات مقدم شمرده شده است. در احکام دینی آمده است اگر انجام عبادتی به سلامت فرد ضرر برساند، نهتنها تکلیف از او برداشته میشود بلکه انجام آن عبادت حرام شرعی است. این نشان میدهد که سلامت در دین اسلام جایگاهی برتر و ارزشمند دارد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه صاحب الامر عجل الله تعالی فرجهالشریف استان قزوین؛ با تأکید بر اینکه پزشکان مباشر تحقق سلامت در جامعه هستند، گفت: از نگاه پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع)، علم پزشکی همسنگر علوم دینی و همردیف رسالت پیامبران برای هدایت مردم معرفی شده است. در روایات آمده است علم دین و علم پزشکی دو علم اصلیاند که جامعه بدون آنها دچار انحطاط میشود. امام رضا(ع) که بهعنوان طبیب اهلبیت شناخته میشوند، میراث بزرگی از علوم پزشکی برای پیروان خویش برجای گذاشتهاند.
وی افزود: پزشکی در اسلام حرفهای مقدس است و پزشک واسطه شفای الهی محسوب میشود. زمانی که پزشک نسخهای برای درمان بیمار مینویسد، در حقیقت در جایگاه حلقه واسط بین خالق و مخلوق قرار میگیرد و این قداست ویژهای به این حرفه میدهد.
حجتالاسلام یوسفی با بیان اینکه حرفه پزشکی جلوهای از دلسوزی و رحمت الهی است، تصریح کرد: دلسوزی پزشک برای بیمار سرمایهای بزرگ است که موجب نزول رحمت الهی بر خود او نیز میشود. همانگونه که در حدیث نبوی آمده است: مَن لا یَرحم لا یُرحم؛ کسی که نسبت به دیگران رحم نداشته باشد، مورد رحمت خداوند قرار نمیگیرد. بنابراین پزشک با ترحم به بیماران خود، مشمول عنایات الهی خواهد شد.
وی حفظ اسرار بیماران را از دیگر ویژگیهای مهم و اخلاقی جامعه پزشکی برشمرد و خاطرنشان کرد:بیمار با کمال اعتماد اسرار جسمی و شخصی خود را به پزشک میسپارد و این مسئولیت سنگین، نشاندهنده نگاه مقدسی است که دین به جایگاه پزشک بخشیده است. پزشکان با رعایت این اصل مهم، آرامش خاطر را برای بیماران به ارمغان میآورند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه صاحب الامر عجل الله تعالی فرجهالشریف استان قزوین با قدردانی از مجاهدتهای جامعه پزشکی در دوران کرونا اظهار داشت: پزشکی در جامعه اسلامی ما همانند عبادت است. کادر درمان در روزهای سخت کرونا با ایثار و احساس مسئولیت، جان خود را فدای سلامت مردم کردند و این حرکت در تاریخ ماندگار شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به پیشرفتهای پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: ملت ایران در ابتدای انقلاب برای تأمین پزشک ناگزیر به استفاده از نیروهای خارجی از کشورهایی همچون هند، پاکستان و بنگلادش بود؛ اما امروز با تلاش پزشکان ایرانی نهتنها نیاز داخلی تأمین شده بلکه ایران به قطب توریسم پزشکی در منطقه تبدیل شده است. این یک افتخار بزرگ برای جامعه پزشکی کشور است که باید قدردان آن باشیم.
حجتالاسلام یوسفی در پایان با تشکر از حمایتهای فرمانده سپاه استان و تلاشهای بسیج جامعه پزشکی، تصریح کرد: به سهم خود و از طرف همه همکاران در سپاه و مجموعههای مختلف، قدردان زحمات پزشکان و کادر درمان هستم. امید است این قشر شریف در مسیر خدمترسانی به مردم همواره موفق و سربلند باشند.