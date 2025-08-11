به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بیژن لطفی با اعلام این خبر گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از واحدهای صنعتی، نیمه‌صنعتی و روستایی و در راستای افزایش تولید گوشت قرمز و تأمین امنیت غذایی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: این تسهیلات به‌منظور خرید دام و نهاده در واحدهای پرواربندی صنعتی و نیمه‌صنعتی، و نیز خرید نهاده برای واحدهای پرواربندی روستایی در نظر گرفته شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: در مرحله اول، مبلغ 26 میلیارد و 244 میلیون تومان در قالب 5 طرح صنعتی و 2 میلیارد و 352 میلیون تومان در قالب 2 طرح روستایی به بانک کشاورزی معرفی شده‌اند.

لطفی ادامه داد: این اقدام در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور کمک به افزایش تولید گوشت قرمز، توسعه پایدار و تأمین امنیت غذایی کشور صورت می‌گیرد.

