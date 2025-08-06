در چهارشنبههای صنعتی:
استاندار قزوین از دو واحد صنعتی حوزۀ کشاورزی بازدید کرد
استاندار قزوین در راستای آشنایی با مشکلات و چالشهای صنایع بخش کشاورزی، از دو واحد در حوزۀ طیور و تولید بذر بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد نوذری، استاندار قزوین روز چهارشنبه با حضور در شرکت «طیور برکت» ضمن آشنایی با ظرفیتها و توانمندیهای این مجموعه، از خطوط تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی بازدید کرد.
شرکت «طیور برکت» بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای فعال در کشور، در تأمین جوجۀ یکروزه برای واحدهای مرغداری ایران سهم قابل توجهی دارد و در توسعۀ صنعت طیور و امنیت غذایی نقش مهمی ایفا میکند.
استاندار قزوین، در ادامه برنامۀ «چهارشنبههای صنعت، کشاورزی و گردشگری» از شرکت گل سم گرگان، پیشتاز تولید بذر هیبرید گوجه فرنگی در کشور، بازدید کرد.
او با حضور در شرکت گل سم گرگان از توانمندیها و دستاوردهای این مجموعه باسابقه در تولید بذر هیبرید جوجهفرنگی بازدید کرد.
این شرکت با بیش از شش دهه فعالیت مستمر در حوزه کشاورزی، امروز بهعنوان یکی از پیشگامان تولید بذر هیبرید جوجهفرنگی با استانداردهای جهانی شناخته میشود و محصولات آن در ارتقای کیفیت و بهرهوری تولیدات کشاورزی کشور نقش مهمی دارد.
استاندار قزوین در این بازدید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توسعه فناوریهای نوین در بخش کشاورزی تأکید کرد.