به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت‌مدیره شرکت صنایع فولاد کردستان، دکتر عدالت امیرزاده به‌عنوان نماینده شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در هیأت‌مدیره شرکت صنایع فولاد کردستان و همچنین رئیس کمیسیون معاملات شرکت معرفی شد.

دکتر امیرزاده از مدیران باسابقه در حوزه‌های اجرایی و مدیریتی است و سوابقی همچون رئیس هیأت‌مدیره شرکت صنایع مخابراتی شهید قندی، رئیس کمیسیون حسابرسی شرکت صنایع مخابراتی شهید قندی، عضو هیأت‌مدیره شرکت پویا انرژی خلیج فارس، رئیس کمیسیون معاملات شرکت پویا انرژی خلیج فارس و مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی کوثر نوین را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

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