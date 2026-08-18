ماشینکاری دو تاپ فریم سگمنت ماشین ریختهگری در تعمیرگاه مرکزی فولاد مبارکه
عملیات ساخت و ماشینکاری دو عدد تاپ فریم سگمنت ماشین ریختهگری فولاد مبارکه اصفهان که پیش از این با صرف مبالغ قابلتوجه و توسط پیمانکاران بیرونی انجام میشد، به همت متخصصان کارگاه ماشینافزار تعمیرگاه مرکزی شرکت و همزمان با اجرای عملیات نوسازی این ماشین با موفقیت به انجام رسید و این قطعات استراتژیک برای استفاده در خط تولید آماده شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، مسیب صفیان بلداجی، سرپرست کارگاه ماشینافزار تعمیرگاه مرکزی و مسئول این پروژه،در گفتگو با خبرنگار فولاد، ضمن تأیید این خبر گفت: با توجه به اهمیت اجرای راهبرد مدیریت و کاهش حداکثری هزینهها و استفاده از ظرفیتهای داخلی، بر آن شدیم تا علیرغم ترافیک کاری سنگین در تعمیرگاه مرکزی این پروژه را نیز با اتکا به دانش و تخصص همکاران در خود فولاد مبارکه انجام دهیم.
وی با بیان اینکه قطعات تاپ فریم سگمنت از اجزای فوق سنگین و حیاتی ماشینهای ریختهگری مداوم در سایت تولید شرکت فولاد مبارکه است، ادامه داد: باتوجهبه توقفات برنامهریزیشده، برای نوسازی ماشین ریختهگری بهشدت به آنها نیاز بود و تأمین بهموقع آنها نقش مهمی در جلوگیری از وقفه در تولید ایفا کرد.
صفیان با اشاره مختصری به نقش این قطعات در خط تولید افزود: تاپ فریمها در واقع بخش فوقانی مسیر هدایتکننده غلتکها را در سگمنتهای ماشین ریختهگری تشکیل میدهند و وظیفه اصلی آنها تحمل بارهای سنگین و هدایت صحیح و بدون انحراف تختال داغ در طول مسیر تولید است.
وی در تشریح روند ساخت این تجهیزات گفت: برای اجرای این پروژه، ابتدا نقشههای اجرایی دقیق تهیه شد و مراحل ساخت و جوشکاری استراکچر این قطعات در کارگاه اسکلت فلزی به انجام رسید؛ پس از آن نیز بهمنظور جلوگیری از تغییر شکلهای ناخواسته و ایجاد ثبات ابعادی، عملیات حرارتی تنشگیری روی آنها صورت گرفت.
سرپرست کارگاه ماشینافزار با تأکید بر حساسیت مراحل پایانی کار تصریح کرد: ماشینکاری قطعاتی با این ابعاد نیازمند تدوین یک استراتژی دقیق است؛ از طراحی قید و بندهای مناسب برای مهار قطعه و خنثیسازی ارتعاشات روی میز دستگاه گرفته تا انتخاب ابزارهای برشی بهینه و برنامهنویسی CNC، همگی با حساسیت بالا انجام شد تا بتوانیم تلرانسهای هندسی بسیار بسته و دقیق سطوح موردنیاز را مطابق با استانداردهای سختگیرانه تجهیزات ریختهگری تضمین کنیم.
غلبه بر چالشهای ماشینکاری با بهرهگیری از فرز دروازهای CNC بزرگ
علیرضا رحیمی، کارشناس ماشینافزار نیز در خصوص چالشهای فنی این پروژه و اهمیت آن اظهار داشت: مهمترین چالش در فرایند ماشینکاری این قطعات، ابعاد بسیار بزرگ آنها در کنار نیاز بهدقت ماشینکاری بسیار بالا بود. باتوجهبه ابعاد قطعه که در نقشههای فنی مشخص است، ما با قطعهای به طول بیش از ۲.۲ متر و عرض حدود ۱.۷ متر روبهرو بودیم.
وی تصریح کرد: برای اجرای دقیق این عملیات و دستیابی به کیفیت مطلوب، از دستگاه فرز دروازهای CNC استفاده شد. بهرهگیری از این ماشین سنگین و دقیق این امکان را به ما داد تا چندین ویژگی هندسی مختلف قطعه اعم از نشیمنگاهها، سوراخهای یاتاقانها و سطوح درگیر را در یک تنظیم و بستن قطعه روی میز دستگاه، ماشینکاری کنیم. انجام چند فرایند در یک تنظیم، علاوه بر کاهش چشمگیر زمان تولید، از خطاهای انباشته ناشی از باز و بست مکرر جلوگیری میکند و هممحوری و توازیِ مطلوبی را برای مونتاژ نهایی روی ماشین ریختهگری تضمین میسازد.
مسئول این پروژه در پایان از حمایتهای مدیریت تعمیرگاه مرکزی، همکاری تیمهای مهندسی، رؤسای کارگاههای ساخت و اسکلت فلزی و زحمات تمامی تکنسینها و اپراتورهای ماشینافزار که در اجرای دقیق و بهموقع این پروژه حیاتی نقش داشتند، قدردانی کرد.