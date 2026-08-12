یکی از محورهای اصلی این همکاری، ایجاد و تقویت زیرساخت ارتباطی اختصاصی نسل پنجم (5G) در فولاد مبارکه است؛ زیرساختی که می‌تواند امکان انتقال سریع و پرحجم داده‌ها، ارتباط پایدار میان تجهیزات و سامانه‌ها و توسعه کاربردهای نوین دیجیتال در محیط صنعتی را فراهم کند.

توسعه این زیرساخت ارتباطی، بستر لازم برای گسترش اینترنت اشیای صنعتی، هوشمندسازی تجهیزات و فرایندها، دسترسی برخط به اطلاعات و بهره‌گیری مؤثرتر از داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های سازمانی را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در تحقق حکمرانی داده‌محور در فولاد مبارکه داشته باشد.

در چارچوب این تفاهم‌نامه، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، امکان طراحی و ارائه خدمات و راهکارهای جدید سازمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این همکاری می‌تواند از ظرفیت‌های تخصصی رایتل در حوزه ارتباطات و زیرساخت در کنار توانمندی‌های فناورانه و دیجیتال شرکت‌های گروه فولاد مبارکه، از جمله ایریسا، برای توسعه راهکارهای متناسب با نیازهای صنعت استفاده کند.