همکاری فولاد مبارکه و رایتل برای توسعه زیرساختهای ارتباطی و شتاببخشی به صنعت هوشمند؛
بازطراحی زیرساخت ارتباطی بزرگترین فولادساز کشور با فناوری 5G
فولاد مبارکه و شرکت خدمات ارتباطی رایتل با امضای تفاهمنامه همکاری، مسیر تازهای برای توسعه زیرساختهای ارتباطی، شتاببخشی به تحول دیجیتال و حرکت به سمت صنعت هوشمند ترسیم کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه؛ فولاد مبارکه و شرکت خدمات ارتباطی رایتل دوشنبه ۱۹ مردادماه با امضای تفاهمنامه همکاری، مسیر تازهای برای توسعه زیرساختهای ارتباطی، شتاببخشی به تحول دیجیتال و حرکت به سمت صنعت هوشمند ترسیم کردند. این تفاهمنامه با هدف ایجاد و توسعه زیرساختهای ارتباطی موردنیاز صنایع، بهرهگیری از ظرفیت فناوری نسل پنجم (5G)، توسعه راهکارهای دیجیتال و ایجاد زمینههای جدید همکاری میان صنعت و زیستبوم فناوری به امضا رسیده است.
یکی از محورهای اصلی این همکاری، ایجاد و تقویت زیرساخت ارتباطی اختصاصی نسل پنجم (5G) در فولاد مبارکه است؛ زیرساختی که میتواند امکان انتقال سریع و پرحجم دادهها، ارتباط پایدار میان تجهیزات و سامانهها و توسعه کاربردهای نوین دیجیتال در محیط صنعتی را فراهم کند.
توسعه این زیرساخت ارتباطی، بستر لازم برای گسترش اینترنت اشیای صنعتی، هوشمندسازی تجهیزات و فرایندها، دسترسی برخط به اطلاعات و بهرهگیری مؤثرتر از دادهها در تصمیمگیریهای سازمانی را فراهم میکند و میتواند نقش مهمی در تحقق حکمرانی دادهمحور در فولاد مبارکه داشته باشد.
در چارچوب این تفاهمنامه، علاوه بر توسعه زیرساختهای ارتباطی، امکان طراحی و ارائه خدمات و راهکارهای جدید سازمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این همکاری میتواند از ظرفیتهای تخصصی رایتل در حوزه ارتباطات و زیرساخت در کنار توانمندیهای فناورانه و دیجیتال شرکتهای گروه فولاد مبارکه، از جمله ایریسا، برای توسعه راهکارهای متناسب با نیازهای صنعت استفاده کند.