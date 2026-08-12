طراحی الگوی نوین صنعت‌ با تکیه بر فناوری

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه، در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت رایتل، با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در آینده صنعت فولاد، گفت: فولاد مبارکه از سال گذشته به‌صورت جدی مطالعات، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال را آغاز کرده و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ به نتایج مطلوبی در این حوزه دست یابیم.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت تحول دیجیتال به یک روند جهانی در صنعت فولاد تبدیل شده است، اظهار کرد: در بسیاری از فولادسازان بزرگ دنیا، استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت تحول دیجیتال به‌صورت جدی دنبال می‌شود و فولاد مبارکه نیز این مسیر را به عنوان یکی از اولویت‌های آینده خود دنبال می‌کند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه افزود: در ترسیم جهت‌گیری‌های آینده فولاد مبارکه، سه محور اصلی شامل توجه به اقتصاد چرخشی و فولاد سبز، تمرکز بر مواد پیشرفته و تمرکز بر تحول دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است که برای هر یک از این محورها برنامه‌های مشخصی در دست اجراست.

زرندی ادامه داد: در سال جاری حدود هفت پروژه در ذیل سرفصل تحول دیجیتال در فولاد مبارکه در حال پیگیری است و برخی اقدامات مقدماتی نیز که از سال گذشته آغاز شده بود، به نتایج قابل قبولی رسیده است. تلاش می‌کنیم همه این اقدامات را در قالب یک برنامه جامع و یکپارچه دنبال کنیم.

وی با اشاره به تجربه فولاد مبارکه در بهره‌گیری از تجارب فولادسازان بزرگ دنیا گفت: در این زمینه با برخی از فولادسازان بزرگ جهان مشورت کرده و مدل‌های مختلف همکاری را بررسی و طراحی کرده‌ایم. اگرچه برخی از این برنامه‌ها به دلیل شرایط ناشی از جنگ با تأخیر مواجه شد، اما رویکرد اصلی ما همچنان استفاده از ظرفیت فناوری برای افزایش بهره‌وری و کارایی است.

زرندی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم با تکیه بر فناوری، مدل جدیدی از صنعت‌داری را تحت عنوان صنعت هوشمند در فولاد مبارکه تعریف و اجرا کنیم و در این مسیر، پیش‌قدم باشیم.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت همکاری با اپراتورها در مسیر تحول دیجیتال، گفت: همکاری با اپراتورها از گذشته مورد توجه فولاد مبارکه بوده است و اکنون با توجه به آمادگی رایتل برای همکاری، از این موضوع استقبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم بستر مناسبی برای همکاری مشترک دو مجموعه تعریف کنیم.

وی یکی از محورهای مهم این همکاری را ایجاد زیرساخت ارتباطی اختصاصی نسل پنجم (5G) عنوان کرد و افزود: فولاد مبارکه به‌دنبال ایجاد و تقویت یک شبکه اختصاصی، پرسرعت و یکپارچه است و در این زمینه می‌توان از ظرفیت رایتل برای ایجاد زیرساخت ارتباطی اختصاصی نسل پنجم (5G) استفاده کرد.

زرندی همچنین بر ضرورت طراحی خدمات جدید سازمانی تأکید کرد و گفت: همکاری فولاد مبارکه و رایتل می‌تواند زمینه‌ای برای ارائه خدمات مناسب به سایر شرکت‌ها و مجموعه‌های مرتبط نیز باشد. در این زمینه، طراحی یک بسته جدید خدمات سازمانی می‌تواند به عنوان محصول مشترک دو مجموعه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: انتظار داریم تیم‌های کارشناسی دو طرف این بسته را به‌صورت جامع طراحی کنند تا بتوان از ظرفیت آن در مجموعه فولاد مبارکه، شرکت‌های زیرمجموعه و در صورت امکان، سایر مجموعه‌های صنعتی کشور استفاده کرد.

اپراتور صنعت، یک بازار جدید برای رایتل

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به فضای رقابتی بازار اپراتورها اظهار کرد: رایتل برای حضور قدرتمندتر در بازار نیازمند تعریف مزیت‌های رقابتی جدید است و به اعتقاد من، تمرکز بر حوزه اپراتور صنعت می‌تواند بازار جدیدی را پیش روی این مجموعه قرار دهد.

زرندی تصریح کرد: حوزه صنعت، به دلیل نیازهای تخصصی و زیرساختی، ظرفیت بالایی برای ارائه خدمات ارزش افزوده دارد و اگر رایتل بتواند در این حوزه سرعت و پیش‌قدمی خود را حفظ کند، می‌تواند یک بازار تخصصی و متفاوت برای خود ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: جای چنین خدمات تخصصی و زیرساخت‌هایی در صنعت کشور تا حد زیادی خالی است و ورود جدی به این حوزه می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های جدید میان اپراتورها و صنایع بزرگ کشور شود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر حمایت این مجموعه از همکاری با رایتل گفت: فولاد مبارکه از حضور و همکاری رایتل با مجموعه‌های خود، به‌ویژه شرکت ایریسا استقبال و حمایت می‌کند و امیدواریم همکاری دو مجموعه بتواند به ایجاد یک تجربه و نوآوری جدید در فضای صنعتی ایران منجر شود.

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