به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، این مجامع با حضور سهامداران، اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و جمعی از مدیران و مسئولان شرکت، در ساختمان نگین سپاهان‌شهر برگزار خواهد شد.

در این نشست، ضمن بررسی عملکرد و دستاوردهای شرکت در سال مالی گذشته، گزارش‌های مربوط به فعالیت‌ها و عملکرد مالی فولاد مبارکه ارائه و موضوعات و دستورکارهای پیش‌بینی‌شده مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان، از رویدادهای مهم سالانه این شرکت به شمار می‌رود که در آن سهامداران ضمن بررسی عملکرد مجموعه، درباره موضوعات مطرح‌شده در دستور جلسه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

انتهای پیام/