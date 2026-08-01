خلق ۱۵ میلیون یورو ارزش افزوده در قلب مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، اگر مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک را به یک موجود زنده تشبیه کنیم، سالن اصلی ذوب و ریخته‌گری بدون تردید قلب تپنده آن است؛ جایی که آهن اسفنجی پس از ذوب، تصفیه و فرآوری، به شمش فولادی تبدیل می‌شود و مسیر تولید محصولات فولادی آغاز می‌گردد.

این سالن با زیربنایی بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۵۰ مترمربع، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازه‌های صنعتی پروژه به شمار می‌رود و در آینده میزبان تجهیزات اصلی فولادسازی از جمله کوره‌های ذوب، تجهیزات تصفیه فولاد، ماشین ریخته‌گری مداوم و جرثقیل‌های فوق‌سنگین خواهد بود.

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پیشرفت چشمگیر عملیات اجرایی

عملیات آماده‌سازی زمین، خاک‌برداری، زیرسازی و اجرای فونداسیون‌های اصلی این مجموعه به طور کامل به پایان رسیده است؛ زیرساخت‌هایی که برای استقرار تجهیزات چندصد تنی صنعت فولاد طراحی و اجرا شده‌اند.

در بخش سازه فلزی نیز از مجموع ۹ هزار و ۵۸۳ تن فولاد مورد نیاز، تاکنون بیش از ۹۴ درصد تأمین شده است.

از این میزان، بیش از ۷ هزار و ۳۶۰ تن نصب شده و بخش باقی‌مانده نیز در مراحل پایانی نصب قرار دارد؛ به گونه‌ای که تنها حدود ۵ درصد از اسکلت فلزی پروژه برای تکمیل باقی مانده است.

این ارقام نشان می‌دهد بخش عمده سرمایه‌گذاری انجام‌شده، امروز به یک دارایی واقعی، قابل لمس و ماندگار تبدیل شده است.

سرمایه‌ای که به یک دارایی ارزشمند تبدیل شده است

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این پروژه، خرید بخش عمده فولاد و مصالح مورد نیاز در زمان مناسب و پیش از افزایش شدید قیمت‌های جهانی بوده است.

در نتیجه، تاکنون حدود ۱۴ میلیون و ۶۲۶ هزار یورو برای ساخت و نصب اسکلت فلزی این سالن هزینه شده، در حالی که ارزش روز جایگزینی همین سازه با قیمت‌های فعلی، حدود ۳۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.

به بیان ساده، اگر امروز قرار باشد این سالن از ابتدا ساخته شود، هزینه اجرای آن تقریباً دو برابر سرمایه‌گذاری انجام‌شده خواهد بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده مدیریت صحیح منابع مالی و افزایش ارزش دارایی‌های مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک است.

برای تکمیل این بخش نیز تنها حدود ۲ میلیون و ۳۵۲ هزار یورو سرمایه‌گذاری دیگر مورد نیاز است.

گام نهایی تا آماده‌سازی برای نصب تجهیزات

مرحله بعدی پروژه، اجرای حدود ۵۵ هزار مترمربع پوشش سقف و بدنه سالن است. با تکمیل این بخش، فضای کارخانه به محیطی کاملاً استاندارد و ایمن برای نصب تجهیزات اصلی فولادسازی تبدیل خواهد شد. بر اساس برنامه اجرایی، در صورت تأمین منابع مالی، این مرحله طی حدود هفت ماه قابل تکمیل است.

زیرساختی برای آینده

نکته مهم آن است که این سالن تنها برای نیاز امروز طراحی نشده است. ابعاد سازه، فونداسیون‌ها و ظرفیت تجهیزات از همان ابتدا به گونه‌ای پیش‌بینی شده که علاوه بر تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن فولاد، امکان توسعه ظرفیت مجتمع تا ۸۰۰ هزار تن در سال نیز بدون نیاز به احداث یک سالن جدید فراهم باشد.

به همین دلیل، سرمایه‌گذاری انجام‌شده تنها برای تولید فعلی نیست، بلکه زیرساخت توسعه آینده مجتمع را نیز تأمین کرده است.

یک دارایی ماندگار برای سهامداران

سالن اصلی ذوب و ریخته‌گری امروز تنها یک ساختمان صنعتی نیست؛ بلکه یکی از ارزشمندترین دارایی‌های ثابت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک به شمار می‌رود. پیشرفت بالای عملیات اجرایی، تبدیل بخش عمده سرمایه به دارایی فیزیکی، ارزش جایگزینی قابل توجه و طراحی مبتنی بر توسعه آینده، این مجموعه را به یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های صنعتی پروژه تبدیل کرده است.

با تکمیل مراحل پایانی، این سالن به مرکز اصلی تولید فولاد در مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک تبدیل خواهد شد؛ جایی که قلب تولید فولاد برای سال‌های آینده در آن خواهد تپید.