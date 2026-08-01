الوعده وفا؛
فاز اول نیروگاه خورشیدی بهبهان فولاد خوزستان در آستانه بهرهبرداری
پروژه نیروگاه خورشیدی بهبهان فولاد خوزستان با پیشرفت عملیاتی قابل توجه، در آستانه بهرهبرداری فاز اول قرار گرفته و به زودی وارد مدار خواهد شد. پروژهای راهبردی که در راستای توسعه نیروگاههای خودتأمین، پایداری تولید و ایفای مسئولیت صنعت در جامعه ایجاد شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در شرایطی که توسعه نیروگاههای خودتأمین به یکی از مهمترین راهکارهای عبور صنعت از چالش ناترازی انرژی تبدیل شده، فولاد خوزستان با اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی بهبهان، گامی مؤثر در مسیر تأمین پایدار انرژی برداشته است. این پروژه افزون بر افزایش تابآوری تولید، با کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق در زمان اوج مصرف، به حفظ پایداری شبکه برق برای سایر بخشهای مصرف کمک خواهد کرد؛ رویکردی که منافع صنعت و منافع ملی را در یک مسیر مشترک قرار میدهد.
نیروگاه خورشیدی بهبهان همچنین نمادی از حرکت فولاد خوزستان به سمت بهرهگیری از انرژیهای پاک و تحقق اهداف توسعه پایدار زیست محیطی است. استفاده از انرژی خورشیدی، علاوه بر کاهش مصرف سوختهای فسیلی و انتشار آلایندههای زیستمحیطی، یکی از مهمترین الزامات حرکت به سوی «فولاد سبز» به شمار میرود؛ مسیری که فولاد خوزستان با سرمایهگذاری در زیرساختهای نوین انرژی، آن را بخشی از مسئولیت خود در قبال تولید پایدار، حفاظت از محیطزیست، اشتغال و توسعه کشور میداند.