مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان:
سرمایهگذاری بر زیرساخت، سرمایهگذاری بر آینده ورزش هرمزگان است
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: نگاه فولاد هرمزگان به ورزش، نگاهی بلندمدت و توسعهمحور بوده و با توجه به موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان، سرمایهگذاری در زیرساختها، میتواند آینده این استان را در ورزشهای ساحلی تضمین کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم در بازدید احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس از تمرینات تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان، با قدردانی از تلاش ورزشکاران بیان کرد: تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان یکی از سرمایههای ارزشمند ورزش کشور است و امیدواریم امسال نیز همچون سالهای گذشته افتخارآفرین باشد.
وی افزود: نگاه فولاد هرمزگان به ورزش، نگاهی بلندمدت و توسعهمحور است. بر اساس مطالعات آمایشی انجامشده، ورزشهای ساحلی به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی شرکت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و توسعه سرمایه انسانی استان انتخاب شدهاند.
رحیم تصریح کرد: هرمزگان به واسطه موقعیت جغرافیایی، فرهنگ و استعدادهای انسانی، ظرفیت کمنظیری در ورزشهای ساحلی دارد و اگر زیرساختهای مناسب فراهم شود، میتواند به یکی از قطبهای اصلی این رشتهها در سطح کشور و آسیا تبدیل شود.
مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به برنامه پنجساله توسعه ورزش این شرکت گفت: تمرکز ما تنها بر حمایت از تیمهای ورزشی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد زیرساختهای ماندگار برای پرورش استعدادهای نسلهای آینده است.
وی ادامه داد: از سال گذشته پیشنهاد ایجاد یک مجموعه تخصصی ورزشهای ساحلی را به مسئولان استان ارائه کردهایم و همچنان این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم. امیدواریم با همراهی استانداری هرمزگان، ادارهکل ورزش و جوانان، نمایندگان مجلس و شرکت فولاد مبارکه، این مطالبه مهم به نتیجه برسد و استان صاحب مجموعهای در شأن ظرفیتهای ورزشی خود شود.
رحیم در پایان از حمایتهای احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، قدردانی کرد و گفت: با همدلی و همافزایی میان همه دستگاهها، میتوان زیرساختهایی ایجاد کرد که سالها منشأ افتخار، قهرمانی و توسعه ورزش استان باشد.