عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
توسعه زیرساختهای ورزش ساحلی با راهبری فولاد هرمزگان، گامی ماندگار برای آینده ورزش استان
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از رویکرد توسعهمحور شرکت فولاد هرمزگان در حوزه ورزش، ایجاد زیرساختهای ورزش ساحلی را یکی از مهمترین نیازهای استان دانست و بر ضرورت همافزایی همه دستگاههای اجرایی برای تحقق این هدف تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احمد مرادی، عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از تمرینات تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان با همراهی علیرضا رحیم، مدیرعامل این شرکت، اظهار کرد: فولاد هرمزگان همواره نگاه مسئولانهای نسبت به توسعه استان داشته و امروز نیز با تمرکز بر توسعه زیرساختهای ورزش ساحلی، مسیری ارزشمند و آیندهساز را دنبال میکند.
وی افزود: توسعه ورزش هرمزگان نیازمند مشارکت همه ارکان استان است و بدون ایجاد زیرساختهای مناسب، امکان شکوفایی کامل استعدادهای کمنظیر جوانان هرمزگانی وجود نخواهد داشت.
مرادی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان در حوزه ورزشهای ساحلی گفت: هرمزگان از مزیتهای منحصربهفردی برخوردار است و میتواند به قطب ورزشهای ساحلی کشور و حتی منطقه تبدیل شود. تحقق این هدف، نیازمند برنامهریزی، سرمایهگذاری و تعامل میان دستگاههای مختلف است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از رویکرد مطالبهگرانه و در عین حال توسعهمحور مدیرعامل فولاد هرمزگان در پیگیری ایجاد زیرساختهای ورزش ساحلی قدردانی میکنم و امیدوارم با همراهی استاندار هرمزگان، مدیرعامل فولاد مبارکه، ادارهکل ورزش و جوانان و سایر مسئولان، این مطالبه مهم به نتیجه برسد.
وی تأکید کرد: ورزشکاران هرمزگان بارها تواناییهای خود را در میادین ملی و بینالمللی به اثبات رساندهاند و امروز وظیفه ماست که با فراهم کردن زیرساختهای مناسب، مسیر رشد نسلهای آینده را هموار کنیم.