این موفقیت که با درخشش دو ملی‌پوش تیم والیبال ساحلی فولاد هرمزگان و هدایت سرمربی این تیم در رأس کادر فنی تیم ملی به دست آمد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند ورزشکاران هرمزگانی و ثمره تلاش، برنامه‌ریزی و نگاه توسعه‌محور به ورزش‌های ساحلی است.

ضمن تبریک این افتخار به اعضای تیم ملی، کادر فنی، خانواده‌های محترم آنان و مردم عزیز هرمزگان، برای قهرمانان کشورمان آرزوی موفقیت‌های بزرگ‌تر در میادین پیش‌رو دارم.

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان