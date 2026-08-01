پیام تبریک مدیرعامل فولاد هرمزگان در پی کسب مدال برنز تیم والیبال ساحلی؛
کسب عناوین گوناگون فولاد هرمزگان ثمره نگاه توسعهمحور به ورزشهای ساحلی است
در پی کسب مقام سوم تیم ملی والیبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران با حضور ملی پوشان فولاد هرمزگان، مدیرعامل این شرکت طی پیامی، این موفقیت را به جامعه ورزشی و مردم هرمزگان تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، در این پیام آمده است:
به نام خدا
کسب مقام ارزشمند سوم تیم ملی والیبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای بینالمللی ازبکستان، افتخاری بزرگ برای ورزش کشور، استان هرمزگان و خانواده فولاد هرمزگان است.
این موفقیت که با درخشش دو ملیپوش تیم والیبال ساحلی فولاد هرمزگان و هدایت سرمربی این تیم در رأس کادر فنی تیم ملی به دست آمد، نشاندهنده ظرفیتهای ارزشمند ورزشکاران هرمزگانی و ثمره تلاش، برنامهریزی و نگاه توسعهمحور به ورزشهای ساحلی است.
ضمن تبریک این افتخار به اعضای تیم ملی، کادر فنی، خانوادههای محترم آنان و مردم عزیز هرمزگان، برای قهرمانان کشورمان آرزوی موفقیتهای بزرگتر در میادین پیشرو دارم.
علیرضا رحیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان