فاصله سودآوری فولاد با بحران کمتر شده است
مدیرعامل «ومعادن» در حاشیه سمینار اندیشکده فولاد، همگامی با استانداردهای جهانی کاهش کربن و نوسازی خطوط تولید را برای صنعت فولاد ایران حیاتی خواند و تأکید کرد که با نزدیک شدن قیمت حاملهای انرژی به نرخ جهانی در ۳ سال آینده، بدون ارتقای بهرهوری و فناوری، مزیت رقابتی فولاد ایران به مخاطره خواهد افتاد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «ومعادن»؛ اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات،در حاشیه سمینار اندیشکده فولاد و صنایع معدنی، با اشاره به کاهش چشمگیر سودآوری صنعت فولاد اظهارداشت: حاشیه سود این صنعت از حدود ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده که بخشی از این افت، ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی است.
وی افزود: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، حداکثر تا سه سال آینده قیمت حاملهای انرژی در ایران به سطح قیمتهای جهانی نزدیک خواهد شد. در چنین شرایطی، تنها راه حفظ سودآوری و جلوگیری از کاهش جذابیت صنعت برای سرمایهگذاران، جایگزینی فناوریهای جدید و سرمایهگذاری در تکنیکهای روز است؛ اقدامی که باید از امروز آغاز شود.
سعدمحمدی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات فولادی برای حفظ رقابتپذیری در بازارهای جهانی اظهار کرد: در آینده، رقابت تنها بر پایه قیمت تمامشده نخواهد بود و تولیدکنندگان باید استانداردهای جدید، بهویژه در حوزه انتشار کربن را نیز رعایت کنند.
وی با اشاره به الزامات بینالمللی در حوزه انتشار دیاکسیدکربن (CO2) گفت: صادرکنندگانی که گواهی مربوط به میزان انتشار کربن را ارائه نکنند، با تعرفهها و جریمههای سنگین مواجه خواهند شد. بنابراین صنعت فولاد باید از هماکنون برای کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار کربن و نوسازی خطوط تولید برنامهریزی کند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات همچنین با اشاره به تداوم چالش کمبود برق در صنعت فولاد خاطرنشان کرد: حرکت به سمت فناوریهای جدید دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است. اگر امروز برای اصلاح فرآیندها، کاهش مصرف انرژی و بهبود بهرهوری سرمایهگذاری نکنیم، با بهرهبرداری از واحدهای جدید و افزایش ظرفیت تولید، هزینه تمامشده افزایش یافته و صنعت با مشکلات جدی در تولید، صادرات و رقابتپذیری مواجه خواهد شد.
سعدمحمدی در پایان تأکید کرد که انجمن تولیدکنندگان فولاد باید نقش فعالتری در معرفی فناوریهای نوین، برآورد میزان سرمایهگذاری مورد نیاز و ترسیم مسیر تحول صنعت ایفا کند تا فولاد ایران بتواند مزیت رقابتی خود را در سالهای آینده حفظ کند.