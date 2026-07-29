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دبیر کارگروه قانون مالیاتی خسارت‌های ناشی از جنگ در بازدید از فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه سهم و نقش بسزایی در تأمین منابع مالیاتی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

فولاد مبارکه سهم و نقش بسزایی در تأمین منابع مالیاتی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد
کد خبر : 1820054
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معاون مدیرکل مالیاتی استان اصفهان و دبیر کارگروه ماده ۱۶۵ قانون مالیاتی (خسارت‌های ناشی از جنگ) ضمن بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده فولاد مبارکه گفت: با تمام توان در کنار صنعتگران و زحمت‌کشان خدوم فولاد مبارکه هستیم. تلاش می‌کنیم برای مجموعه فولاد مبارکه اصفهان که یک سرمایه ملی است و همچنین برای سهام‌داران این شرکت که بخش عمده‌ای از آن را مردم عزیزمان تشکیل می‌دهند، احقاق حق کنیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه، حمید شفیعی معاون مدیرکل مالیاتی استان اصفهان و دبیر کارگروه ماده ۱۶۵ قانون مالیاتی (خسارت‌های ناشی از جنگ) روز سه‌شنبه ۶ مردادماه به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان اداره مالیاتی استان اصفهان ضمن بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده فولاد مبارکه در جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه و مدیران زیر مجموعه این معاونت با بیان مطلب فوق از همت و اراده اداره امور مالیاتی برای حمایت از حداکثری از فولاد مبارکه تا بازگشتن این مجموعه عظیم صنعتی به سیکل کامل تولید و فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.

وی با بیان این که شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور سهم و نقش بسزایی در تأمین منابع مالیاتی کشور و همچنین تحقق منویات اقتصاد مقاومتی ایفا می‌نماید گفت: ما نیز در اداره کل مالیاتی استان به‌عنوان خدمتگزار مردم، مؤدیان و فعالان اقتصادی از جمله فولاد مبارکه اصفهان که از مؤدیان خوش‌حساب و نمونه استان است این توفیق را داشته‌ایم که با تعاملات قانونی و درعین‌حال با استفاده از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و همچنین مزایای قانونی وصول مالیات، زمینه مناسبی برای آبادانی استان و کشور را فراهم کنیم.

تلاش خواهیم کرد با تأیید کمیسیون موضوع ماده ۱۶۵ در کنار مجموعه فولاد مبارکه باشیم

شفیعی با اشاره به بازدید خود و هیئت همراه از شرایط فعلی و بخش‌های آسیب‌دیده فولاد مبارکه گفت: در پی حمله ددمنشانه آمریکای جنایت‌کار و رژیم صهیونیستی و آسیب‌دیدن بسیاری از مراکز صنعتی کشورمان از جمله شرکت فولاد مبارکه در حال حاضر با تمامی توان و تلاش خود در کنار صنعتگران خواهیم بود تا با استفاده از مشوق‌های مالیاتی پیش‌بینی شده برای جنگ و تأیید کمیسیون موضوع ماده ۱۶۵ بابت خسارت‌ها و آسیب‌ها پس از تعیین خسارت‌ها از نظر مالیاتی بتوانیم با کاهش فشار ناشی از آثار مالیاتی در کنار مجموعه فولاد مبارکه باشیم تا در اثر این حمایت شاهد بهبود فرایندها و برخاستن مجدد و چرخیدن هرچه بهتر چرخ تولید در فولاد مبارکه باشیم. مطمئناً با چرخیدن چرخ فولاد مبارکه چرخ بسیاری از صنایع استان و کشور نیز به حرکت خود ادامه خواهند داد.

دبیر کارگروه ماده ۱۶۵ قانون مالیاتی گفت: من پیش از حمله به فولاد مبارکه نیز طی سال‌های متمادی برای حسابرسی و انجام خدمات مالیاتی از نزدیک فولاد مبارکه را در اوج رونق و شکوفایی مورد بازدید قرار داده بودیم؛ اما امروز با دیدن خسارت‌هایی که به این مجموعه واردآمده است گویی خودم مورد اصابت قرار گرفته‌ام؛ اما دیدن تلاش‌های مجاهدانه مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه برای بازسازی این شرکت نویدبخش بازگشت هرچه سریع‌تر این شرکت به اوج تولید و رکوردشکنی است.

همت و نیت ما در اداره امور مالیاتی برای کمک به فولاد مبارکه مضاعف خواهد بود

معاون مدیرکل مالیاتی استان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: باتوجه‌به نقش فولاد مبارکه در توسعه صنعتی و اقتصاد ملی و تلاش ارزشمند این مجموعه در مسیر بازسازی از نظر مقررات مالیاتی، همت و نیت ما در اداره امور مالیاتی برای کمک به فولاد مبارکه مضاعف خواهد بود و ازاین‌پس با مسئولیت‌پذیری دوچندان در حوزه حمایت از این مجموعه اعلام می‌داریم که با تمام توان در کنار صنعتگران و زحمت‌کشان خدوم فولاد مبارکه هستیم. تلاش می‌کنیم برای مجموعه فولاد مبارکه اصفهان که یک سرمایه ملی است و همچنین برای سهام‌داران این شرکت که بخش عمده‌ای از آن را مردم عزیزمان تشکیل می‌دهند، احقاق حق کنیم.

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