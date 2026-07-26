به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، فولاد مبارکه بار دیگر نشان داد در بزنگاه‌های دشوار، با اتکا به سرمایه انسانی، انضباط عملیاتی و تصمیم‌گیری مسئولانه، می‌توان هم تولید را حفظ کرد و هم از سرمایه‌های انسانی و ملی پاسداری نمود. این تندیس، نماد یک توانمندی و قابلیت ریشه‌دار است.

انتهای پیام/