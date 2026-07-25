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از MRI و تجهیزات دیالیز تا توسعه اتاق عمل؛

گام‌های فولاد مبارکه برای ارتقای خدمات درمانی مبارکه

گام‌های فولاد مبارکه برای ارتقای خدمات درمانی مبارکه
کد خبر : 1818250
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رئیس بیمارستان حضرت محمد رسول‌الله(ص) شهرستان مبارکه گفت: با حمایت فولاد مبارکه و در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و این مجموعه صنعتی، طرح‌های مختلفی برای توسعه، نوسازی و تجهیز این بیمارستان در حال اجراست که هدف آن ارتقای زیرساخت‌های درمانی و افزایش کیفیت خدمات به بیماران است.

 

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، امیرحسین آرامش، رئیس بیمارستان حضرت محمد رسول‌الله(ص) شهرستان مبارکه، با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فولاد مبارکه اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با پیگیری‌های مستمر نماینده مردم شهرستان‌های مبارکه و با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شرکت فولاد مبارکه به اجرا درآمده و بر اساس آن، روند نوسازی، بهسازی و تجهیز بیمارستان در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، ۷۰ درصد هزینه اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده بر عهده فولاد مبارکه و ۳۰ درصد نیز بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

خرید دستگاه MRI با مشارکت فولاد مبارکه

رئیس بیمارستان حضرت محمد رسول‌الله(ص) شهرستان مبارکه با اشاره به یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این طرح گفت: دستگاه MRI بیمارستان با اعتباری بالغ بر ۷۴ میلیارد تومان خریداری شده که حدود ۵۱ میلیارد تومان، معادل ۷۰ درصد هزینه خرید این دستگاه، از سوی فولاد مبارکه تأمین شده است.

آرامش ادامه داد: برای آماده‌سازی فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه MRI نیز حدود ۷ میلیارد تومان هزینه شده که ۷۰ درصد این مبلغ نیز توسط فولاد مبارکه تأمین شده است.

وی تصریح کرد: تجهیزات جانبی دستگاه MRI به بیمارستان تحویل شده و فضای نصب آن نیز آماده است؛ با این حال، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل، تحویل یکی از قطعات اصلی دستگاه، یعنی مگنت، با تأخیر مواجه شده است.

احداث ساختمان جدید بخش دیالیز

رئیس بیمارستان حضرت محمد رسول‌الله(ص) شهرستان مبارکه در ادامه از احداث ساختمان جدید بخش دیالیز خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری حدود ۱۴ میلیارد تومان اجرا شده که ۷۰ درصد هزینه آن توسط فولاد مبارکه تأمین شده است و بخش جدید دیالیز هم‌اکنون آماده افتتاح است.

توسعه اتاق عمل

وی همچنین با اشاره به توسعه فضای اتاق عمل بیمارستان و بخش CSR و لندری افزود: فضای جدید اتاق عمل و بخش CSR و لندری با صرف اعتباری حدود ۴۰ میلیارد تومان در حال آماده‌سازی است و این مجموعه در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. بخش CSR و لندری به‌عنوان واحد مرکزی استریل بیمارستان، محل دریافت، شست‌وشو، ضدعفونی، استریل و نگهداری تجهیزات و وسایل مورد نیاز بخش‌های مختلف، به‌ویژه اتاق‌های عمل، است و نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات درمانی ایفا می‌کند.

تأمین تجهیزات تخصصی پزشکی با حمایت فولاد مبارکه

آرامش در ادامه با اشاره به تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز بیمارستان اظهار کرد: دستگاه آندوسکوپی با اعتباری حدود ۳ میلیارد تومان خریداری شده که هزینه آن به‌طور کامل توسط فولاد مبارکه تأمین شده است.

وی افزود: همچنین چهار دستگاه دیالیز با اعتباری حدود ۶ میلیارد تومان خریداری و تجهیز شده که هزینه تأمین این تجهیزات نیز به‌طور کامل از سوی فولاد مبارکه پرداخت شده است.

ارتقای خدمات درمانی؛ هدف مشترک صنعت و نظام سلامت

رئیس بیمارستان حضرت محمد رسول‌الله(ص) شهرستان مبارکه با قدردانی از حمایت‌های گروه فولاد مبارکه در حوزه سلامت گفت: اجرای این طرح‌ها و تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های درمانی شهرستان مبارکه، افزایش ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران خواهد داشت.

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