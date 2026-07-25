باحضور رئیس جمهور و وزیر صمت؛
از مدیرعامل گهرزمین در روز ملی صنعت و معدن تقدیر شد
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تندیس زرین روز ملی صنعت و معدن را به دکتر علی امرایی، مدیرعامل شرکت گهرزمین، اعطا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و مطابق با معیارهای ارزیابی کارگروه انتخاب برگزیدگان، تندیس روز ملی صنعت و معدن به دکتر علی امرائی تعلق گرفت.
این انتخاب در راستای بررسی عملکرد و دستاوردهای شاخص فعالان حوزه صنعت و معدن صورت گرفته و نشاندهنده جایگاه برجسته گهرزمین در عرصه بهرهبرداری معادن، بهویژه در رشته سنگ مگنتیتی است.
اعطای این تندیس، نمادی از قدردانی از تلاشها و مدیریت موفق در مسیر توسعه فعالیتهای معدنی و صنعتی کشور به شمار میرود.