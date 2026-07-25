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کریتی ثانی سکاندار جدید شرکت پایا شد

کریتی ثانی سکاندار جدید شرکت پایا شد
کد خبر : 1818234
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آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا با حضور معاون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد و طی آن، رمضان کریتی ثانی به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی و از خدمات امیدرضا محبعلی قدردانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، صبح امروز، آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا با حضور محمدحسین قائمی‌راد، معاون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد. در این مراسم، رمضان کریتی ثانی به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد و از تلاش‌ها و خدمات امیدرضا محبعلی در دوران مسئولیت وی تقدیر به عمل آمد.

کریتی ثانی از مدیران باسابقه و شناخته‌شده حوزه معدن کشور به شمار می‌رود و پیش از این، مدیرعاملی شرکت مهندسی فناوری صدر فردا را بر عهده داشت. همچنین مدیریت ۱۷ ساله شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳، از مهم‌ترین سوابق اجرایی او در صنعت معدن محسوب می‌شود.

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا به‌عنوان کنسرسیومی تخصصی با محوریت هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و مشارکت ۱۲ شرکت بزرگ معدنی، فولادی و سرمایه‌گذاری کشور، در سال ۱۳۹۷ تأسیس شد و از سال ۱۳۹۸ فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد. این مجموعه با تمرکز بر توسعه فعالیت‌های اکتشافی، نقش مهمی در شناسایی و توسعه ذخایر معدنی کشور ایفا می‌کند.

براساس آخرین گزارش‌های منتشرشده، مطالعات انجام‌شده در ۱۳ پهنه اکتشافی تحت مدیریت این شرکت، تاکنون به ثبت ۵۲ درخواست اکتشافی و دریافت پروانه اکتشاف برای ۲۷ محدوده منجر شده است. همچنین پایا موفق به اخذ پنج گواهی کشف و یک پروانه بهره‌برداری در حوزه‌های مس، طلا و منگنز شده و عملیات اکتشافی تعدادی دیگر از محدوده‌های معدنی آن نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

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