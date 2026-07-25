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واردات سنگ‌آهن چین با وجود کاهش تولید فولاد در حال افزایش است

واردات سنگ‌آهن چین با وجود کاهش تولید فولاد در حال افزایش است
کد خبر : 1818228
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تحلیلگران می‌گویند، واردات سنگ آهن چین در سال ۲۰۲۶ برای سومین سال متوالی افزایش خواهد یافت، زیرا فولادسازان برای جبران کاهش عیار آهن، خرید بیشتری انجام می‌دهند و پروژه سیماندو گینه عرضه را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر این اساس برآوردها، واردات بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ آهن احتمالا تا ۴ درصد افزایش یابد و به رکورد کمی بیش از ۱.۳ میلیارد تن برسد.

«سوشمیتا وزیرانی» تحلیلگر ارشد کپلر گفت: داستان واردات بیش از تقاضا، ناشی از افزایش تولید سیماندو و ضعف استخراج داخلی است. شرکت «ریوتینتو» از فروش سنگ آهن در سه‌ماهه‌ دوم خبر داد که از میانگین برآورد تحلیلگران فراتر رفت. شرکت BHP در سال مالی منتهی به ژوئن، رکورد تولید سنگ آهن را ثبت کرد و واله از افزایش تولید سنگ آهن در سه‌ماهه‌ دوم امسال خبر داد.

«فلورانس سان» تحلیلگر مک‌کواری نیز اظهار کرد: پروژه سیماندو در غرب آفریقا احتمالا امسال تقریبا ۱۸ میلیون تن سنگ آهن به عرضه‌ دریایی اضافه خواهد کرد و این رقم در سال آینده به ۴۵ تا ۴۸ میلیون تن خواهد رسید.

داده‌های شرکت مشاوره‌ای «استیل‌هوم» نشان می‌دهد که واردات سنگ آهن چین در نیمه‌ نخست سال ۶.۳ درصد افزایش یافته و ذخایر بندری را که تا ۱۷ جولای به ۱۵۶.۶ میلیون تن رسیده بود، تقریبا ۲۰ درصد افزایش داده است.

یکی از دلایل این افزایش، تلاش برای جبران کاهش محتوای آهن ناشی از فرسودگی معادن است.«دیوید کاچوت» مدیر تحقیقات «وود مکنزی» گفت: موجودی اصلی بنادر می‌تواند صرفا بر اساس تن فیزیکی و نه بر اساس واحد آهن بیش از حد نشان داده شود.

وودمکنزی انتظار دارد که تولید فولاد خام چین امسال ۲.۹ درصد کاهش یابد، در حالی که کپلر این کاهش را ۳.۶ درصد پیش‌بینی کرده است.

تحلیلگران می‌گویند، قیمت سنگ آهن احتمالا بر این اساس روند نزولی خواهد داشت، البته با سرعتی کمتر از آنچه که قبلا به دلیل مازاد عرضه تصور می‌کردند.

«مک‌کواری» میانگین سالانه قیمت معیار آهن با عیار ۶۲ درصد را برای امسال ۱۰۳ دلار د هر تن و برای سال آینده ۹۷ دلار پیش‌بینی کرده است. داده‌های استیل‌هوم نشان می‌دهد که قیمت‌ها در نیمه نخست ۲۰۲۶ به طور متوسط ​​۱۰۴ دلار بوده است.

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