آرژانتین وارد رقابت جهانی مس شد
شرکت Argentina Metals که بهتازگی در بورس سرمایهگذاری خطرپذیر تورنتو (TSX Venture) پذیرش شده با یک راهبرد روشن فعالیت خود را آغاز کرده است:«تقاضای جهانی برای مس با سرعت در حال افزایش بوده، اما بخشهای وسیعی از رشتهکوه آند در آرژانتین همچنان از نظر اکتشافات معدنی دستنخورده باقی ماندهاست.»
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، «ریموند حراری» مدیرعامل شرکت، درباره ورود به بازار سرمایه و تمرکز آن بر استان مندوزا در غرب آرژانتین، هممرز با مناطق بزرگ تولیدکننده مس در شیلی گفت: این شرکت تاکنون ۲۶ پروژه مس را در زمینی به وسعت حدود ۱۴۶ هزار و ۷۰۰ هکتار تشکیل داده است. تمامی این پروژهها در مالکیت شرکت قرار دارد.
وی افزود: بهبود فضای سیاسی و سرمایهگذاری در آرژانتین و همچنین کمبود اکتشافات مدرن در استان مندوزا فرصت کمنظیری ایجاد کرده است تا پیش از کشف احتمالی یک ذخیره بزرگ، بتوان موقعیت گستردهای از محدودههای معدنی را با هزینهای مناسب در اختیار گرفت.
وی به رشد سریع هوش مصنوعی و برقیسازی اقتصاد اشاره کرد و گفت: این روندها فشار بیسابقهای بر تقاضای آینده مس وارد خواهد کرد.
حراری اظهار کرد:میزان مسی که باید طی ۲۰ سال آینده برای پاسخگویی به رشد هوش مصنوعی و روند برقیسازی استخراج کنیم، بیسابقه خواهد بود. بعید میدانم هیچکدام از ما حاضر باشیم از ChatGPT یا Claude صرفنظر کنیم؛ بنابراین باید هرچه زودتر دست به کار شویم.
شرکت Argentina Metals هنوز در مراحل ابتدایی فعالیت قرار دارد و ارزش واقعی سبد پروژههای آن به نتایج اکتشافات بستگی خواهد داشت.