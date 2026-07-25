انجمن جهانی فولاد منتشر کرد؛
گزارش تولید فولاد جهان در ژوئن ۲۰۲۶
تولید جهانی فولاد خام در ۷۰ کشور عضو گزارشدهنده به انجمن جهانی فولاد در ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۵۵.۷ میلیون تن رسید که نسبت به ژوئن سال گذشته ۱.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، با این حال، تولید نیمه نخست ۲۰۲۶ با ۹۳۱.۵ میلیون تن، همچنان ۰.۷ درصد کمتر از مدت مشابه ۲۰۲۵ بوده است.
چین با تولید ۸۳.۷ میلیون تن همچنان بزرگترین تولیدکننده جهان باقی ماند، اما رشد تولید آن تنها ۰.۴ درصد بود.
هند با تولید ۱۴.۱ میلیون تن و رشد ۴.۵ درصدی، روند صعودی خود را حفظ کرد.
در میان مناطق مختلف، اتحادیه اروپا پس از ماهها رکود نشانههایی از بهبود را نشان داد و تولید آن ۴.۶ درصد افزایش یافت. همچنین آمریکای شمالی با رشد ۵ درصدی و سایر کشورهای اروپا با رشد ۱۰.۴ درصدی عملکرد مثبتی داشتند.
در مقابل، خاورمیانه با افت ۱۳.۴ درصدی بیشترین کاهش منطقهای را ثبت کرد. همچنین تولید در روسیه، کشورهای CIS و اوکراین نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت.
از میان تولیدکنندگان بزرگ، ترکیه با رشد ۱۴.۷ درصدی و ویتنام با جهش ۲۷.۵ درصدی، سریعترین نرخ رشد را در ژوئن ثبت کردند.