سود خالص چادرملو به ۱۴ همت رسید

در مقابل افزایش درآمدها، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته شرکت نیز با رشدی ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه شد. علی‌رغم این افزایش هزینه‌ها، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانست سود ناخالص ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در پایان این دوره محقق کند. همچنین بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت تا پایان خرداد ماه به رقم ۸۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

جهش سود خالص و عایدی هر سهم

در نهایت، سود خالص «کچاد» با رشدی ۱۰ درصدی از ۱۲ همت به ۱۴ همت در پایان خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافت.

با توجه به آخرین سرمایه این واحد تجاری که معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان است، سود محقق‌شده به ازای هر سهم (EPS) برای این دوره 6 ماهه برابر با ۲۳۹ ریال گزارش شده است. این گزارش تصویری مثبت از توان سودسازی چادرملو در آغاز سال مالی جدید ارائه می‌دهد و می‌تواند به عنوان سیگنالی مثبت برای سهامداران و تحلیلگران این نماد معدنی تلقی شود.