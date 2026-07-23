بهبود عملکرد عملیاتی «کچاد» در شش ماهه؛
سود خالص چادرملو به ۱۴ همت رسید
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد معاملاتی کچاد در گزارش صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵، از رشد درآمدهای عملیاتی و سودآوری خود خبر داد. ارقام منتشر شده نشاندهنده پایداری عملیات تولید و فروش در این غول سنگآهنی کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد معاملاتی کچاد در گزارش صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵، از رشد درآمدهای عملیاتی و سودآوری خود خبر داد. ارقام منتشر شده نشاندهنده پایداری عملیات تولید و فروش در این غول سنگآهنی کشور است.
رشد ۲۶ درصدی درآمدهای عملیاتی
مطابق با صورتهای مالی منتشر شده، «کچاد» در بهار سال جاری موفق به شناسایی ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی شد. این رقم در مقایسه با درآمد ۴۲ هزار میلیارد تومانی ثبتشده در 6 ماهه نخست سال ۱۴۰۴، افزایش ۲۶ درصدی را نشان میدهد که حاکی از بهبود عملکرد بازرگانی و فروش شرکت است.
در مقابل افزایش درآمدها، بهای تمامشده کالای فروشرفته شرکت نیز با رشدی ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه شد. علیرغم این افزایش هزینهها، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانست سود ناخالص ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در پایان این دوره محقق کند. همچنین بررسی دقیقتر نشان میدهد که سود عملیاتی شرکت تا پایان خرداد ماه به رقم ۸۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
جهش سود خالص و عایدی هر سهم
در نهایت، سود خالص «کچاد» با رشدی ۱۰ درصدی از ۱۲ همت به ۱۴ همت در پایان خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافت.
با توجه به آخرین سرمایه این واحد تجاری که معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان است، سود محققشده به ازای هر سهم (EPS) برای این دوره 6 ماهه برابر با ۲۳۹ ریال گزارش شده است. این گزارش تصویری مثبت از توان سودسازی چادرملو در آغاز سال مالی جدید ارائه میدهد و میتواند به عنوان سیگنالی مثبت برای سهامداران و تحلیلگران این نماد معدنی تلقی شود.