از وعده تأمین برق صنایع تا بازسازی فولاد خوزستان
گاهی یک جمله، مسیر یک سیاست را روشن میکند. تأکید رئیسجمهور مبنی بر اینکه «اگر کمبودی وجود دارد، نباید برق صنایع قطع شود» تنها یک موضعگیری درباره مدیریت انرژی نیست؛ این جمله را میتوان نقشه راه دولت برای حمایت از تولید در دوران بازسازی پس از جنگ دانست. امروز فولاد خوزستان، بهعنوان یکی از مهمترین صنایع آسیبدیده کشور، میتواند نخستین عرصه تحقق عملی این سیاست باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، فولاد خوزستان در حملات اخیر تنها با آسیب به بخشی از تأسیسات خود روبهرو نشد؛ یکی از مهمترین حلقههای زنجیره ارزش فولاد کشور هدف قرار گرفت. مجموعهای که طی بیش از چهار دهه، با سرمایهگذاری گسترده، توسعه زیرساختها، تربیت نیروی انسانی متخصص و بهرهگیری از مزیتهای کمنظیر جغرافیایی، به یکی از ستونهای اصلی صنعت فولاد ایران تبدیل شده است. شرکتی با ظرفیت تولید چهار میلیون تن فولاد که بازسازی آن، صرفاً راهاندازی دوباره یک کارخانه نیست؛ بلکه احیای بخشی از توان تولید و اقتصاد کشور است.
از همین منظر، سخنان رئیسجمهور در آیین روز ملی صنعت و معدن اهمیت ویژهای پیدا میکند، جایی که تولید را مهمترین پشتوانه اقتدار اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد دولت برای رفع موانع تولید و تأمین پایدار انرژی صنایع از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. مهمتر از همه اینکه تصریح کرد: «اگر کمبودی وجود دارد، نباید برق صنایع قطع شود؛ زیرا انرژی، اساسیترین نیاز چرخه تولید است.» این سخن، برای فولاد خوزستان یک ضرورت عملی است؛ زیرا بازسازی واحدهای آسیبدیده و بازگشت کامل ظرفیتهای تولید، بدون برق پایدار امکانپذیر نیست.
فولاد خوزستان تأمینکننده مواد اولیه بسیاری از صنایع پاییندستی از جمله گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد اکسین خوزستان، نورد و لوله اهواز، نورد کاویان و دیگر واحدهای نوردی کشور است. از سوی دیگر، به دلیل دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، بنادر صادراتی و شبکه حملونقل ریلی، جادهای و دریایی، یکی از مهمترین پایگاههای صادرات فولاد کشور به شمار میرود. هزینه صادرات از فولاد خوزستان حدود ۲ دلار به ازای هر تُن است، در حالی که این رقم برای بسیاری از واحدهای مستقر در فلات مرکزی به ۱۵ تا ۲۰ دلار میرسد. بنابراین، بازسازی سریع این مجموعه علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، به تقویت صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور نیز منجر خواهد شد.
همین نگاه در سخنان سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دیده میشود. وی تولید را «گفتمانی ملی» دانست و تأکید کرد سیاستهای ارزی، تجاری، مالی و انرژی باید در خدمت استمرار تولید قرار گیرند. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، نیز در سفر به خوزستان از کاهش برنامه خاموشیها و حمایت ویژه دولت از واحدهای تولیدی خبر داد؛ موضوعی که برای بازسازی فولاد خوزستان اهمیتی راهبردی دارد.
در ادامه این حمایتها، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در نشست بررسی خسارت صنایع آسیبدیده، بر ارزیابی دقیق خسارتها و حمایت دولت از روند بازسازی تأکید کرد. در همین نشست، امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، با اشاره به خسارتهای واردشده، اعلام کرد که فولادمردان خوزستان از نخستین روزهای پس از حمله، با تکیه بر توان متخصصان داخلی عملیات بازسازی را آغاز کردهاند و اجازه ندادهاند چرخه تولید متوقف شود.
امروز همه اجزای این معادله در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ رئیسجمهور بر جلوگیری از قطع برق صنایع تأکید کرده، وزیر صمت استمرار تولید را یک مسئولیت ملی دانسته، وزیر نیرو از حمایت ویژه برای تأمین برق صنایع آسیبدیده سخن گفته و معاون اجرایی رئیسجمهور نیز بر پشتیبانی از روند بازسازی تأکید کرده است. اکنون زمان آن است که این حمایتها در فولاد خوزستان به نتیجهای عملی تبدیل شود؛ زیرا با بازگشت کامل این مجموعه به مدار تولید، تنها یک کارخانه احیا نمیشود، بلکه زنجیره ارزش فولاد، صنایع پاییندستی، صادرات غیرنفتی و بخشی از اقتدار اقتصادی ایران بار دیگر با قدرت به حرکت درمیآید