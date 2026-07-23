امیدرضا محبعلی مدیرعامل شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه برگزار و در جریان آن، امیدرضا محبعلی به نمایندگی از شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به عنوان عضو هیأت‌مدیره این شرکت منصوب شد.

انتصاب امیدرضا محبعلی به مدیرعاملی شرکت یاقوت همچنین، با تصمیم هیأت‌مدیره، امیدرضا محبعلی به عنوان مدیرعامل شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه منصوب و جایگزین حسین شاهواروقی فراهانی در این سمت شد.

تقدیر از مدیران پیشین شرکت در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های ارزشمند محمدجواد خلیلی در دوران عضویت در هیأت‌مدیره و حسین شاهواروقی فراهانی در دوره تصدی مسئولیت مدیرعاملی، از نقش مؤثر و اقدامات آنان در پیشبرد برنامه‌ها و توسعه فعالیت‌های شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه تقدیر و برای ایشان در ادامه مسیر حرفه‌ای آرزوی موفقیت و سربلندی شد.

سوابق مدیریتی امیدرضا محبعلی:

امیدرضا محبعلی از مدیران باسابقه حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است و اخیراً مدیریت‌عامل شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا را بر عهده داشت. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و مدیریت مجتمع پتاس خور و بیابانک نیز از دیگر سوابق اجرایی محبعلی به شمار می‌رود.

تداوم برنامه‌های توسعه‌ای شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی، تداوم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، ارتقای فعالیت‌های اکتشافی و حفاری و افزایش بهره‌وری را در راستای تحقق اهداف راهبردی خود دنبال خواهد کرد.