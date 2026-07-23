تولید سنگآهن چین در نیمه نخست امسال ۷ درصد کاهش یافت
تولید سنگآهن چین در نیمه نخست ۲۰۲۶ با کاهش ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۶۶.۹ میلیون تن رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، روند افت تولید در ماه ژوئن شدت بیشتری گرفت؛ بهطوریکه تولید این ماه با ۱۹.۸ درصد کاهش به ۷۰.۴ میلیون تن رسید که پایینترین میزان تولید ماهانه محسوب میشود.
آمار این گزارش را MySteel به نقل از اداره آمار چین منتشر کرده است.
واردات سنگآهن چین با توجه به کاهش تولید داخلی و نیاز کارخانههای فولادسازی به تکمیل موجودی مواد اولیه، رشد قابل توجهی داشته است.
چین که حدود ۷۵ درصد واردات دریایی سنگآهن جهان را به خود اختصاص میدهد در نیمه نخست امسال ۶.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل سنگآهن وارد کرد و حجم واردات آن به ۶۲۸.۹ میلیون تن رسید.
همچنین واردات ماه ژوئن با ۶.۴ درصد افزایش سالانه به ۱۱۲.۷ میلیون تن رسید که بالاترین سطح در شش ماه گذشته بود.
این افزایش واردات همزمان با کاهش تدریجی ذخایر سنگآهن بنادر چین رخ داده است. بر اساس دادههای SteelHome، موجودی سنگآهن بنادر به ۱۵۶.۶ میلیون تن کاهش یافته، در حالی که این رقم در ماه مارس به رکورد ۱۶۶.۹ میلیون تن رسیده بود.
با این حال، سطح کنونی ذخایر همچنان ۱۹.۶ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.
عامل دیگری که واردات را تقویت کرده، کاهش قیمت سنگآهن به دلیل عرضه بالای صادرکنندگان بزرگ از جمله استرالیا، برزیل و همچنین ورود عرضههای جدید از گینه بوده است.