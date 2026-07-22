مدیرعامل فولاد مبارکه در جمع قهرمان تنیس روی میز ایران؛
پایان سلطه ۱۰ساله پتروشیمی با قهرمانی سپاهان
تیم تنیس روی میز آقایان فولاد مبارکه سپاهان با نمایش مقتدرانه در رقابتهای لیگ برتر کشور، پس از ۱۱ پیروزی در مرحله مقدماتی و عبور از رعد پدافند هوایی در نیمهنهایی، در دیدار فینال نیز پتروشیمی بندرامام را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه؛ در پایان سی و چهارمین دوره رقابتهای لیگ برتر تنیس روی میز باشگاههای کشور، تیم فولاد مبارکه سپاهان با ارائه بازیهایی درخشان و مقتدرانه، جام قهرمانی را بالای سر برد.
دیدار فینال این مسابقات که با درخشش طلاییپوشان اصفهان همراه بود، میهمان ویژهای داشت؛ سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با حضور در سالن مسابقه از نزدیک نظارهگر هنرنمایی قهرمانان سپاهان بود.
وی بلافاصله پس از قهرمانی فولاد مبارکه سپاهان، با حضور در جمع کادرفنی و بازیکنان، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از تلاشهای آنان تقدیر کرد.
زرندی در گفتوگو با خبرنگار فولاد گفت: عملکرد شما در دیدار فینال مقابل پتروشیمی بندرامام، نمایشی تحسین برانگیز بود. اینکه با تمام وجود برای کسب این عنوان جنگیدید، نشاندهنده روحیه حرفهای و غیرت شماست.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به جایگاه این قهرمانی در میان جامعه ورزشدوست اصفهان افزود: کسب این عنوان قهرمانی، دل مردم شریف استان اصفهان و هواداران پرشور سپاهان را شاد کرد که این دستاورد، شایسته قدردانی است.
وی در ادامه با تأکید بر سیاستهای کلان باشگاه در حمایت از رشتههای ورزشی گفت: رویکرد ما حمایت مستمر و همهجانبه از رشتههای مختلف ورزشی است. بیتردید با توجه به این موفقیت ارزشمند در لیگ برتر تنیس روی میز، نگاه ویژهتری به توسعه و تقویت این رشته خواهیم داشت.
زرندی در پایان این دیدار ابراز امیدواری کرد که قهرمان تنیس روی میز ایران در مسیر پیش رو و رقابتهای آینده نیز با تداوم تلاشها، برای نام بزرگ سپاهان افتخارآفرینی کند.